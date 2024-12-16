ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Амад ДиаллоРождение звезды. Диалло вдохновил «Манчестер Юнайтед» на камбэк в дерби, ошеломив «Сити»
    Все новости спорта

    Лончар: Иногда спрашиваю у Дзюбы, откуда у него столько сил шутить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Акрон РПЛ Футбол России Артём Дзюба
    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «Сложно сказать что‑то про человека, о котором все знают. С тех пор, как Артем пришел, он поднял психологическое состояние команды. Шутками раскрепостил нас в хорошем смысле. Я иногда спрашиваю у него, откуда столько сил шутить и энергично себя вести (смеется). Я не могу его остановить, да и никто не может. Безусловно, это плюс для команды.

    Он шутит над всеми, я — не исключение. Я хорошо на это реагирую, принимаю это, потому что сам люблю пошутить. Без хорошей атмосферы в раздевалке невозможно чего‑либо достичь», — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

  • Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на сенсационную победу «Акрона» в матче против «Зенита»
  • 07/12/2024

    • Дзюба провел в текущем чемпионате России десять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Лацио» и «Интер» выявить сильнейшего?
  • «Лацио» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Сможет ли «Борнмут» продлить свою победную серию?
  • «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голевой обмен заказывали?!
  • «Карабах» — «Сумгаит». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.44
  • Экспресс дня 16 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Эштрела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион (жен) — Вольфсбург (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры