Лончар: Иногда спрашиваю у Дзюбы, откуда у него столько сил шутить

Полузащитник «Акрона»поделился мнением о нападающем команды

«Сложно сказать что‑то про человека, о котором все знают. С тех пор, как Артем пришел, он поднял психологическое состояние команды. Шутками раскрепостил нас в хорошем смысле. Я иногда спрашиваю у него, откуда столько сил шутить и энергично себя вести (смеется). Я не могу его остановить, да и никто не может. Безусловно, это плюс для команды.

Он шутит над всеми, я — не исключение. Я хорошо на это реагирую, принимаю это, потому что сам люблю пошутить. Без хорошей атмосферы в раздевалке невозможно чего‑либо достичь», — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Дзюба провел в текущем чемпионате России десять матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.