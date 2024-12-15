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    «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм» в поединке 14-го тура немецкой Бундеслиги, который состоится на «Сигнал Идуна Парк» в 19:30 по мск.

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    На неделе дортмундцы провели огненный поединок с «Барселоной» в Лиге чемпионов, который завершился поражением 2:3. Однако в концовке подопечные Нури Шахина задали жару, просто им не удалось довести дело до ничьи. Как бы там ни было, хозяева продлили свою серию без побед, так как ранее команда сыграла вничью с гладбахской «Боруссией» (1:1) и «Баварией» (1:1). Турнирное положение «шмелей» — 9-е место и 21 очко.

    «Хоффенхайм» находится в трех баллах от зоны стыков и в 6 пунктах от зоны вылета. Он занимает 14 место, в активе 13 пунктов. За 5 туров клуб выиграл только раз, у «Лейпцига» 4:3. После были ничья с «Фрайбургом» (1:1) и поражение от «Майнца» (0:2). С учетом Лиги Европы и Кубка Германии, «Хоффе» не выигрывают уже 5 матчей.

    Прогнозы и ставки

    После серии непростых поединков «Боруссия» наконец-то может немного снять напряжение. С «Хоффенхаймом» играть можно, так что коллектив Нури Шахина постарается одержать победу.

    • Букмекеры уверены, что это дортмундцам по силам — 1.37 на победу первой команды, 8.10 на победу второй, 5.50 на ничью.

    • По мнению экспертов LiveSport.Ru, «Боруссии» может помочь слабая результативность гостей. Они предложили ставки на голы. Подробнее об этом здесь.

    • Прогноз от ИИ — «Боруссия» выиграет поединок со счетом 2:1.

    Где смотреть матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Хоффенхайм» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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