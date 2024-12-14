Трент намекнул на возможное продление контракта с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля»ответил на вопрос о новом контракте с клубом.

Действующее соглашение Трента с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года. Сообщалось, что он может перейти в мадридский «Реал» после истечения срока контракта с английским клубом.

«Я в клубе уже 20 лет и за это время четыре или пять раз продлевал контракт. Во всех случаях об этом никто не сообщал. Так будет и на этот раз», — сказал Александер-Арнольд, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, вместе с Трентом следующим летом «Ливерпуль» могут покинуть Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.