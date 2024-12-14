ЭСК РФС: Второй гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно

Экспертно-судейская комиссия РФС прокомментировала эпизод со 2-м голомв ворота(3:0).

Напомним, что «Пари НН» обращался в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со 2-м голом на 62-й минуте встречи.

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды "Пари НН" на 62-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Спартак" Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды "Пари НН" Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды "Пари НН" за положение вне игры у игрока Спартака», — говорится в заявлении ЭСК.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе, а «Пари НН» — на 12-й строчке с 16-ю баллами.