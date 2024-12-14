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    ЭСК РФС: Второй гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно

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    Экспертно-судейская комиссия РФС прокомментировала эпизод со 2-м голом «Спартака» в ворота «Пари НН» (3:0).

    Манфред Угальде — автор 2-го гола в ворота «Пари НН»
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    Манфред Угальде — автор 2-го гола в ворота «Пари НН»

    Напомним, что «Пари НН» обращался в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со 2-м голом на 62-й минуте встречи.

    «Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды "Пари НН" на 62-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды "Спартак" Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам его партнером по команде Манфредом Угальде, по мнению всех членов комиссии, мешал играть в мяч вратарю команды "Пари НН" Никите Медведеву, так как нападающий находился очень близко к вратарю и совершил очевидное действие, которое явно влияло на возможность вратаря играть в мяч.

    По этой причине комиссия единогласно считает, что ассистенту следовало зафиксировать положение вне игры, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды "Пари НН" за положение вне игры у игрока Спартака», — говорится в заявлении ЭСК.

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