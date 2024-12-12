«Бетис» одолел «Петрокуб» в матче Лиги конференций

В одной из встреч «Бетис» одолел «Петрокуб» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче забил Седрик Бакамбу на 54-й минуте.
После этого матча «Бетис» занимает 15-е место в таблице с 7-ю очками в активе, а «Петрокуб» — на 35-й позиции (1).
В параллельном матче «Башакшехир» одолел «Хайденхайм» со счетом 3:1.
У турецкой команды голы записали на свой счет Дениз Тюрюч на 6-й минуте, Мигель Крешпу да Силва на 18-й минуте и Кшиштоф Пёнтек на 68-й минуте.
Единственный гол у «Хайденхайма» забил Матиас Хонсак на 61-й минуте.
«Башакшехир» занимает 21-ю строчку (5 очков), а «Хайденхайм» — на 12-м месте (9 баллов).
Минское «Динамо» на своем поле одолело «Ларн» со счетом 2:0.
В составе хозяев голы забили Алексей Гаврилович на 67-й минуте с пенальти и Глеб Жердев на 73-й минуте.
После этого матча минское «Динамо» располагается на 33-й позиции с 3 очками, а «Ларн» — на последней 36-й строчке без набранных баллов.
«Копенгаген» уверенно обыграл «Хартс» со счетом 2:0.
У датской команды голы записали на свой счет Амин Шиаха на 48-й минуте и Кевин Дикс на 78-й минуте, реализовав пенальти.
«Копенгаген» занимает 14-е место в таблице с 8-ю баллами, а «Хартс» — на 20-й строчке (6).
«Лугано» на чужом поле обыграл «Легию» со счетом 2:1.
Единственный гол у хозяев забил Рёя Морисита на 11-й минуте.
«Лугано» ответил голами Маттиа Боттани на 40-й минуте и Альбиана Хайдари на 74-й минуте.
После этого матча «Лугано» занимает 4-е место в таблице (12 очков), а «Легия» располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов.