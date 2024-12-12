«Бетис» одолел «Петрокуб» в матче Лиги конференций

Завершились пять матчей 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Бетис» одолел «Петрокуб» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Седрик Бакамбу на 54-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Петрокуб — Бетис 0:1 Гол: 0:1 Седрик Бакамбу (54') Предупреждения: Думитру Демьян (14'), Теодор Лунгу (53'), Абде Эззальзули (75')

После этого матча «Бетис» занимает 15-е место в таблице с 7-ю очками в активе, а «Петрокуб» — на 35-й позиции (1).

В параллельном матче «Башакшехир» одолел «Хайденхайм» со счетом 3:1.

У турецкой команды голы записали на свой счет Дениз Тюрюч на 6-й минуте, Мигель Крешпу да Силва на 18-й минуте и Кшиштоф Пёнтек на 68-й минуте.

Единственный гол у «Хайденхайма» забил Матиас Хонсак на 61-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Истанбул Башакшехир — Хайденхайм 3:1 Голы: 1:0 Дениз Тюрюдж (6'), 2:0 Мигель Крешпу да Силва (18'), 2:1 Матиас Хонсак (61'), 3:1 Кшиштоф Пёнтек (68') Предупреждения: Леннард Малоуни (45 + 1'), Кшиштоф Пёнтек (73'), Ян Шёппнер (73'), Витус Айхер (90 + 2')

«Башакшехир» занимает 21-ю строчку (5 очков), а «Хайденхайм» — на 12-м месте (9 баллов).

Минское «Динамо» на своем поле одолело «Ларн» со счетом 2:0.

В составе хозяев голы забили Алексей Гаврилович на 67-й минуте с пенальти и Глеб Жердев на 73-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Динамо Минск — Ларн 2:0 Голы: 1:0 Алексей Гаврилович (пенальти) (67'), 2:0 Глеб Жердев (73') Предупреждения: Алексей Гаврилович (28'), Владислав Калинин (31'), Марк Рэндалл (34'), Энди Райан (36'), Крис Галлахер (47'), Шон Вант (50'), Киан Болджер (65') Удаление: Киан Болджер (90 + 2')

После этого матча минское «Динамо» располагается на 33-й позиции с 3 очками, а «Ларн» — на последней 36-й строчке без набранных баллов.

«Копенгаген» уверенно обыграл «Хартс» со счетом 2:0.

У датской команды голы записали на свой счет Амин Шиаха на 48-й минуте и Кевин Дикс на 78-й минуте, реализовав пенальти.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Копенгаген — Хартс 2:0 Голы: 1:0 Амин Шейха (48'), 2:0 Кевин Дикс (пенальти) (78') Предупреждения: Малачи Боатенг (38'), Адам Форрестер (51'), Кэмерон Девлин (82')

«Копенгаген» занимает 14-е место в таблице с 8-ю баллами, а «Хартс» — на 20-й строчке (6).

«Лугано» на чужом поле обыграл «Легию» со счетом 2:1.

Единственный гол у хозяев забил Рёя Морисита на 11-й минуте.

«Лугано» ответил голами Маттиа Боттани на 40-й минуте и Альбиана Хайдари на 74-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Легия — Лугано 1:2 Голы: 1:0 Ryoya Morishita (11'), 1:1 Маттиа Боттани (40'), 1:2 Альбиан Хайдари (74') Предупреждения: Уран Бислими (23'), Павел Вшолек (28'), Bartosz Kapustka (84'), Радован Панков (90 + 1'), Радован Панков (90 + 2'), Марк Гуаль (90 + 2'), Лукиньяс (90 + 4'), Маттия Дзанотти (90 + 5'), Ренато Штеффен (90 + 6')

После этого матча «Лугано» занимает 4-е место в таблице (12 очков), а «Легия» располагается на 3-й строчке с тем же количеством баллов.