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    «Атлетико» — «Слован»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Поединок 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Атлетико» и «Слованом» состоится 11 декабря в 20:45 мск на стадионе «Метрополитано».

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    В предстоящем поединке сложно ошибиться с выбором фаворита. «Атлетико» находится в прекрасной форме, о чем говорит его серия из 9 побед подряд. Кажется, что команда Диего Симеоне только больше расцветает при плотном графике календаря. После побед над ПСЖ (2:1) и пражской «Спартой» (5:0) «матрасники» набрали 9 очков, с которыми сейчас они занимает 16-е место в итоговой таблице. 8 декабря хозяева провели свой последний матч. В рамках Примеры они победили «Севилью» 4:3.

    «Слован» вряд ли добьется выхода в плей-офф, ведь за 5 прошедших туров ЛЧ клуб ни разу не смог зацепиться за очки. У него 5 поражений с 18 пропущенными мячами, что является одним из худших результатов. В последних матчах турнира «Слован» проиграл 1:4 загребскому «Динамо» и 2:3 «Милану».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Здесь без шансов. «Атлетико» — однозначный и безоговорочный фаворит. «Словану» нечего ловить.

    • Букмекеры дают на победу «Атлетико» 1.07, тогда как на «Слован» они предлагают 30.0, а ничья при этом оценивается коэффициентом 16.0.

    • Эксперты LiveSport.Ru подсказали, на что ставить в этом поединке в прогнозе с коэффициентом 1.87.

    • Искусственный интеллект пророчит «Атлетико» победу с крупным счетом 3:0.

    Где смотреть игру

    Чтобы посмотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Слован», заходите на LiveCup.Run. Сайт предлагает следить за главными спортивными событиями недели.

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