Мотта: Гвардиола невероятно силен. Это факт

Главный тренервысказался высказался о предстоящем матче противв Лиге чемпионов.

«Я не могу судить о том, что происходит в чужих командах. Я могу лишь восхищаться тем, что они делают на протяжении последних лет. Они доказали свою огромную ценность.

Четыре раза подряд выиграли Премьер-лигу, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Говорить о каком-то кризисе было бы слишком несерьезно.

Гвардиола? Он невероятно силен. Это факт. С самого начала своей карьеры он выигрывает все, причем делает это стабильно, а это самое сложное. Я не буду добавлять больше похвал тренеру, который и так уже всем доказал свою силу», — цитирует Мотту Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.