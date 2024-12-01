В 14-м туре итальянской Серии А туринскийвыступит в гостях у. Встреча состоится 1 декабря в 22:45 мск.

У «Лечче» 12 очков в активе. Клуб занимает лишь 16-е место в таблице. В нынешнем сезоне команда потерпела уже 7 поражений. Это более половины матчей сезона. Из последних результатов — ничья с «Эмполи» 1:1 и победа над «Венецией» 1:0.

«Юве» находится на 6-м месте. У «Старой сеньоры» в активе 25 набранных очков. Клуб ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. Все благодаря отличной обороне, которая пропустила всего 7 мячей. Это лучший результат. В последних матчах туринцы обыграли со счетом 2:0 «Удинезе» и «Торино», а также сыграли вничью 0:0 с «Миланом».

Прогнозы и ставки

Согласно мнению экспертов, «Ювентус» с большой долей вероятности выиграет матч.

Букмекеры дают 5.80 и 1.71 на победу «Лечче» и «Ювентуса» соответственно. На ничью они предлагают 3.45 .

и на победу «Лечче» и «Ювентуса» соответственно. На ничью они предлагают . На LiveSport.Ru можно посмотреть прогноз, в котором редакция сайта дала две ставки с коэффициентами 2.38 и 2.10 .

и . Неожиданный прогноз дал ИИ, который сгенерировал нулевую ничью.

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