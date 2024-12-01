1 декабря в 20:00 мск на «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 14-го тура чемпионата Италии, в которомпримет миланский

«Фиалки» выступают в качестве 4-й команды турнира. В этом сезоне команда уже набрала 28 очков. В 13 турах она оформила 8 побед и 4 ничьи при одном поражении. 7 побед из 8 хозяева оформили в период с октября по ноябрь. В последних турах «Фиорентина» справилась с «Вероной» и «Комо».

«Интер» находится на строчку выше с теми же 28 очками, так что в случае поражения он потеряет место в топ-3. «Нерадзурри» также набрали хорошую форму. В ЛЧ команда обыграла 1:0 «Интер» и «Лейпциг». В Серии А гости одолели «Верону» 5:0 и сыграли вничью 1:1 с «Наполи».

Прогнозы и ставки

Узнаем, что предлагают букмекеры и на что советуют ставить эксперты.

Котировки на матч следующие: 3.70 на победу «Фиорентины», 3.45 на ничью, 2.05 на победу «Интера».

на победу «Фиорентины», на ничью, на победу «Интера». Эксперты LiveSport.Ru уверенны, что «фиалки» доставят проблем обороне «Интера» и предлагают две ставки с коэффициентами 3.55 и 1.85 . Подробнее в прогнозе.

уверенны, что «фиалки» доставят проблем обороне «Интера» и предлагают две ставки с коэффициентами и . Подробнее в прогнозе. ИИ считает, что «Интер» увезет домой 3 очка, выиграв матч 1:0.

Трансляция матча

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