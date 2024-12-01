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    «Фиорентина» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    1 декабря в 20:00 мск на «Артемио Франки» во Флоренции состоится матч 14-го тура чемпионата Италии, в котором «Фиорентина» примет миланский «Интер».

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    «Фиалки» выступают в качестве 4-й команды турнира. В этом сезоне команда уже набрала 28 очков. В 13 турах она оформила 8 побед и 4 ничьи при одном поражении. 7 побед из 8 хозяева оформили в период с октября по ноябрь. В последних турах «Фиорентина» справилась с «Вероной» и «Комо».

    «Интер» находится на строчку выше с теми же 28 очками, так что в случае поражения он потеряет место в топ-3. «Нерадзурри» также набрали хорошую форму. В ЛЧ команда обыграла 1:0 «Интер» и «Лейпциг». В Серии А гости одолели «Верону» 5:0 и сыграли вничью 1:1 с «Наполи».

    Прогнозы и ставки

    Узнаем, что предлагают букмекеры и на что советуют ставить эксперты.

    • Котировки на матч следующие: 3.70 на победу «Фиорентины», 3.45 на ничью, 2.05 на победу «Интера».

    • Эксперты LiveSport.Ru уверенны, что «фиалки» доставят проблем обороне «Интера» и предлагают две ставки с коэффициентами 3.55 и 1.85. Подробнее в прогнозе.

    • ИИ считает, что «Интер» увезет домой 3 очка, выиграв матч 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Интер» на сайте LiveCup.Run, который предлагает возможность следить за всеми важными спортивными событиями в режиме онлайн.

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