«Болонья» — «Венеция»: счет матча 3:0, обзор голов

на своем поле одержала победу над(3:0) в матче 14-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев дублем отметился полузащитник Дан Ндой, который отличился на 21-й минуте с пенальти и 71-й минуте.

Еще один гол записал на свой счет Риккардо Орсолини на 69-й минуте, также реализовав одиннадцатиметровый удар.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Венеция 3:0 Голы: 1:0 Дан Ндой (пенальти) (21'), 2:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (69'), 3:0 Дан Ндой (71') Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Эмиль Хольм, 50'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Никола Моро, Дан Ндой (Кацпер Урбаньски, 83'), Йенс Одгор (Benjamin Dominguez, 83'), Йеспер Карлссон (Риккардо Орсолини, 64'), Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 64') Венеция: Филип Станкович, Ридгесиано Хапс (Микаэль Эллертссон, 46'), Марин Шверко (Джорджо Альтаре, 75'), Михаэль Свобода, Джей Идзес, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио, Ханс Николусси Кавилья, Альфред Дункан (Джон Йебоа, 52'), Йоэль Похьянпало (Антонио Раймондо, 85'), Antonio Candela Предупреждения: Марин Шверко (26'), Джанлука Бузио (29'), Eusebio Di Francesco (44')

После этого матча «Болонья» занимает 8-е место в таблице Серии А с 21-м очком в активе. «Венеция» — на последней 20-й позиции (8).