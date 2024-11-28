Минское «Динамо» проиграло «Копенгагену», победы АПОЭЛа и «Юргордена»

Завершился ряд матчей четвертого тура общего этапа Лиги конференций.

Боснийский «Борац» в родных стенах переиграл австрийский ЛАСК со счетом 2:1. На голы Джордже Деспотовича и Дино Скорупа гости ответили только забитым мячом Валона Бериши.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Борац — ЛАСК 2:1 Голы: 0:1 Валон Бериша (51'), 1:1 Джордже Деспотович (82'), 2:1 Дино Скоруп (89') Борац: Филип Манойлович, Юрих Каролина, Стефан Савич, Марко Вукчевич (Зоран Квржич, 57'), Бобан Николов (Дамир Греля, 57'), Срджан Граховац (Стоян Враньеш, 69'), Дэвид Чавич (Никола Сречкович, 57'), Санди Огринец (Дино Скоруп, 80'), Джордже Деспотович, Bart Adrianus Johannes Meijers, Sebastian Herera ЛАСК: Йорг Зибенхандль, Мелайро Богард (Лукас Юнгвирт, 9'), Максим Таловеров, Джордж Белло, Хрвое Смолчич, Филипп Цирайс, Филип Стойкович, Валон Бериша (Максимилиан Энтруп, 74'), Марин Любичич (Адиль Тауи, 85'), Флориан Флеккер, Роберт Жуль (Бранко Йовичич, 85') Предупреждения: Марко Вукчевич (3'), Максим Таловеров (16'), Флориан Флеккер (43'), Bart Adrianus Johannes Meijers (52'), Джордж Белло (53'), Филип Стойкович (69'), Лукас Юнгвирт (69'), Максимилиан Энтруп (78'), Джордже Деспотович (83') Удаление: Йорг Зибенхандль (7')

«Борац» набрал 7 очков и идет 12-м, ЛАСК (2) — 30-й.

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В другой игре датский «Копенгаген» на выезде одолел минское «Динамо» со счетом 2:1. За победителей забили Мохамед Элюнусси и Кевин Дикс, а за хозяев — Раймонд Адеола.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Динамо Минск — Копенгаген 1:2 Голы: 0:1 Мохамед Эльюнуссип (6'), 1:1 Раймонд Адеола (13'), 1:2 Кевин Дикс (пенальти) (55') Динамо Минск: Фёдор Лапоухов, Вадим Пигас, Сергей Политевич, Алексей Гаврилович, Александр Селява (Джозеф Окоро, 61'), Дмитрий Подстрелов (Бони Амиан, 68'), Даниил Куликов (Pavel Sedko, 68'), Никита Демченко, Глеб Жердев, Раймонд Адеола (Maksim Budko, 86'), Rai Копенгаген: Тео Сандер, Кевин Дикс, Пантелис Хацидиакос, Виктор Классон (Магнус Маттссон, 72'), Томас Делейни, Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Георгий Гочолеишвили (Родриго Уэскас, 50'), Андреас Корнелиус, Мохамед Эльюнуссип, Robert (Виктор Фрохольдт, 85') Предупреждения: Глеб Жердев (24'), Томас Делейни (29'), Даниил Куликов (31'), Пантелис Хацидиакос (88')

У «Копенгагена» теперь 5 баллов и 19-е место, «Динамо» (0) — 35-е.

В параллельной игре кипрский АПОЭЛ на выезде победил норвежский «Мольде» с результатом 1:0. Автором единственного гола стал Константинос Лайфис.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Мольде — АПОЭЛ 0:1 Гол: 0:1 Константинос Лайфис (41') Мольде: Альберт Посьядала, Исак Хельстад Амундсен (Фредерик Иглер, 74'), Андерс Хагельcкьер, Вальдемар Лунн, Матиас Лёвик Фьёртофт (Мартин Линнес, 60'), Халлдор Стеневик (Эйрик Хёуган, 60'), Кристиан Эриксен, Матс Мёллер Дэли (Маркус Коса, 60'), Эмиль Брейвик (Сондре Гранос, 74'), Ола Брюнхильдсен, Мадс Энггор АПОЭЛ: Вид Белец, Хави Кинтилья, Константинос Лайфис, Матео Сушич, Исам Шебак, Серхио Техера, Яннис Сациас (Парис Поликарпоу, 76'), Радосав Петрович, Анастасиос Донис (Маркос Маркиньос, 67'), Диумерси Ндонгала (Альгассим Ба, 76'), David Abagna Предупреждения: Анастасиос Донис (8'), Матс Мёллер Дэли (30'), Исак Хельстад Амундсен (50'), Радосав Петрович (63'), Диумерси Ндонгала (67'), Кристоффер Хёуген (70'), Альгассим Ба (88')

Таким образом, АПОЭЛ (7 очков) теперь 10-й, «Мольде» (3) — 28-й.

Еще в одной игре армянский «Ноа» и исландский «Викингур» сыграли вничью. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Ноа — Викингур Р 0:0 Ноа: Алексей Площадный, Сергей Мурадян, Пабло Сантос, Оганес Амбарцумян (Александар Милькович, 77'), Ян Этеки, Гор Манвелян (Артак Дашян, 46'), Имран Улад Омар, Эральдо Чинари (Bryan Mendoza, 70'), Виржиль Пинсон (Греник Петросян, 89'), Helder, Goncalo Gregorio (Матеус Аиас, 70') Викингур Р: Ингвар Йонссон, Карл Гуннарссон, Давид Эрн Атласон (Хельги Гудьонссон, 71'), Йон Гудни Фьолусон, Оливер Экрот, Гисли Тордарсон, Арон Элис Трандарсон (Дади Берг Йоунссон, 87'), Виктор Андрасон, Ари Сигюрпальссон (Тарик Ибрахимаджич, 72'), Валдимар Тоур Ингимюндарсон (Nikolaj Hansen, 60'), Danijel Djuric Предупреждения: Оганес Амбарцумян (57'), Nikolaj Hansen (89')

«Ноа» (4 очка) — 26-й,«Викингур» (7) — 11-й.

И, наконец, шведский «Юргорден» на выезде переиграл валлийский «Нью-Сейнтс» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Тобиас Гулликсен.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ТНС — Юргорден 0:1 Гол: 0:1 Тобиас Гулликсен (41') ТНС: Коннор Робертс, Эш Бэйкер (Адам Уилсон, 69'), Джош Паск, Дэниэл Дэвис, Джордан Уильямс (Адриан Цеслевич, 83'), Дэн Уильямс (Лео Смит, 84'), Дэниел Редмонд (Сион Брэдли, 90'), Бен Кларк (Рори Холден, 69'), Джошуа Дэниелс, Деклан Макманус, Harrison McGahey Юргорден: Якоб Ринне, Кэйта Косуги, Маркус Даниэльссон, Якоб Уне Ларссон, Адам Штоль, Густав Викхейм, Бесард Сабович, Даниэль Стенссон (Расмус Шуллер, 70'), Дениз Хюммет, Токмак Нгуен (Сантери Хаарала, 90'), Тобиас Гулликсен (Patric Aslund, 90') Предупреждения: Адам Штоль (39'), Расмус Шуллер (73'), Дэниел Редмонд (78'), Якоб Уне Ларссон (85'), Деклан Макманус (90 + 1')

У «Юргордена» теперь 7 баллов и 9-е место, «Нью-Сейнтс» (3) — 29-й.