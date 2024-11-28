Римскийпримет у себя дома. Команды сыграют в матче 5-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 20:45 мск.

Хозяева являются лучшей командой турнира на данный момент. С 12 очками они занимают 1-е место в турнирной таблице. Общий счет «римлян» составляет 11:2. В начале розыгрыша «Лацио» разгромил московское «Динамо» 3:0 и «Ниццу» 4:1. После этого результаты были скромнее — 2:0 с «Твенте» и 2:1 с «Порту».

«Лудогорец» занимает 34-е место в общем зачете. У команды ни одной победы, только 3 поражения и одна ничья при счете 1:6. Единственно очко гости набрали в ничейном поединке с «Викторией» Пльзень (0:0).

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Прогнозы, коэффициенты, ставки

Ознакомимся с коэффициентами, прогнозами и узнаем, кто фаворит встречи.

Букмекеры ожидаемо ставят на «Лацио» — 1.30 против 9.80 на «Лудогорец». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.

Аналитики сайта LiveSport.Ru в первую очередь делают ставки на результативность встречи. В прогнозе предложены варианты с коэффициентами 2.25 и 2.55.

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Лацио» с общим счетом 2:0.

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