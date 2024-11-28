ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ
  • 18:27
    • Ига Свентек сдала положительный допинг-тест
    Все новости спорта

    «Лацио» — «Лудогорец»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Италии Лацио Лудогорец Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Римский «Лацио» примет у себя дома «Лудогорец». Команды сыграют в матче 5-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 20:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева являются лучшей командой турнира на данный момент. С 12 очками они занимают 1-е место в турнирной таблице. Общий счет «римлян» составляет 11:2. В начале розыгрыша «Лацио» разгромил московское «Динамо» 3:0 и «Ниццу» 4:1. После этого результаты были скромнее — 2:0 с «Твенте» и 2:1 с «Порту».

    «Лудогорец» занимает 34-е место в общем зачете. У команды ни одной победы, только 3 поражения и одна ничья при счете 1:6. Единственно очко гости набрали в ничейном поединке с «Викторией» Пльзень (0:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы, коэффициенты, ставки

    Ознакомимся с коэффициентами, прогнозами и узнаем, кто фаворит встречи.

    Букмекеры ожидаемо ставят на «Лацио» — 1.30 против 9.80 на «Лудогорец». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.

    Аналитики сайта LiveSport.Ru в первую очередь делают ставки на результативность встречи. В прогнозе предложены варианты с коэффициентами 2.25 и 2.55.

    Прогноз искусственного интеллекта — победа «Лацио» с общим счетом 2:0.

    Смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Лацио» — «Лудогорец» на LiveCup.Run. На сайте вы найдете целый список спортивных событий с аналитикой и коэффициентами.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» подойдет в ранге фаворита
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Хайденхайм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Рома» продолжит свою серию без побед?
  • «Тоттенхэм» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры