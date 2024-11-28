Лацио
Лудогорец
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» — лидер после четырех туров с отрывом в два балла от второго «Аякса» и пять очков от девятой позиции, которая находится вне зоны прямого выхода в 1/8 финала.
Команда на чужом поле одержала победы над «Динамо» Киев (3:0) и «Твенте» (2:0), а также в домашних стенах обыграла «Ниццу» (4:1) и «Порту» (2:1).
Лацио — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Лацио» в домашних стенах разгромил «Болонью» (3:0).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на пятой позиции, по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов и лишь на один балл уступая лидеру «Наполи».
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш и Кастровилли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» неизменно выигрывал.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно на своем поле, но вне зависимости от этого они и так явно превосходят соперника в классе.
Педро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.
«Лудогорец»
Турнирное положение: «Лудогорец» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает третью с конца 34-ю позицию с отставанием в три балла от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда на своем поле потерпела поражения от «Славии» Прага (0:2) и «Атлетика» (1:2), а на выезде — от «Андерлехта» (0:2), а также в гостях сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0).
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках болгарского первенства «Лудогорец» на чужом поле разошелся миром с ЦСКА София (2:2).
Коллектив в своем национальном чемпионате занимает первую строчку, на семь очков опережая своего ближайшего преследователя в лице «Ботева» из Пловдива.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма вроде бы позволяет гостям рассчитывать хотя бы на ничью, тем не менее, они явно уступают сопернику в классе, который при этом набрал великолепную форму и принимает их на своем поле.
Эрик Маркус — автор единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Лацио» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Лудогорец» не проиграл
- в трех последних матчах «Лудогорца» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.40, победа «Лудогорца» — в 5.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.
При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лудогорца».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55