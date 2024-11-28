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    Укрепит ли «Лацио» лидерство в Лиге Европы?

    «Лацио» — «Лудогорец». Прогноз и ставка (к. 2.25) на футбол, Лига Европы, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Лудогорец»
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    Педро
    28 ноября в пятом туре основного этапа Лиги Европы «Лацио» на своем поле сыграет против «Лудогорца». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Лудогорец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 28 Ноября 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 20:45 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига Европы. Этап лиги
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» — лидер после четырех туров с отрывом в два балла от второго «Аякса» и пять очков от девятой позиции, которая находится вне зоны прямого выхода в 1/8 финала.

    Команда на чужом поле одержала победы над «Динамо» Киев (3:0) и «Твенте» (2:0), а также в домашних стенах обыграла «Ниццу» (4:1) и «Порту» (2:1).

    Лацио — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Лацио» в домашних стенах разгромил «Болонью» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на пятой позиции, по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов и лишь на один балл уступая лидеру «Наполи».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш и Кастровилли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лацио» неизменно выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно на своем поле, но вне зависимости от этого они и так явно превосходят соперника в классе.

    Педро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: «Лудогорец» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает третью с конца 34-ю позицию с отставанием в три балла от зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда на своем поле потерпела поражения от «Славии» Прага (0:2) и «Атлетика» (1:2), а на выезде — от «Андерлехта» (0:2), а также в гостях сыграла вничью с «Викторией» Пльзень (0:0).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках болгарского первенства «Лудогорец» на чужом поле разошелся миром с ЦСКА София (2:2).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает первую строчку, на семь очков опережая своего ближайшего преследователя в лице «Ботева» из Пловдива.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Лудогорец» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

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    Такая форма вроде бы позволяет гостям рассчитывать хотя бы на ничью, тем не менее, они явно уступают сопернику в классе, который при этом набрал великолепную форму и принимает их на своем поле.

    Эрик Маркус — автор единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Лацио» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Лудогорец» не проиграл

    • в трех последних матчах «Лудогорца» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.40, победа «Лудогорца» — в 5.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Лудогорца».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55

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