В заключительном поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболуна своем поле будет принимать. Встреча команд начнется в 23:00 по мск.

«Сороки» набрали неплохую форму. Они сумели прервать свою неудачную полосу. Хозяева смогли выбить «Челси» из Кубка лиги, выиграв 2:0. После этого был «Арсенал», который также уехал из Ньюкасла с поражением (1:0). В прошлом туре чемпионата коллектив на выезде выиграл у «Ноттингем Форест» 3:1. В таблице «Ньюкасл» идет на 9-м месте с 18 очками.

«Вест Хэм» не выигрывает два тура подряд. Гости провели ничейную встречу с «Эвертоном» (0:0) и неудачно выступили против «Ноттингема» (0:3). Таким образом, развить успех после домашней победы над МЮ (2:1) не удалось. В таблице АПЛ «молотки» идут на 14-м месте с 12 очками.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

В этом противостоянии аналитики смогли выделить явного фаворита. Эта роль досталась «Ньюкаслу».

Букмекеры дают на победу «сорок» 1.53 , тогда как на победу «молотобойцев» можно поставить за 5.60 . Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.60 .

, тогда как на победу «молотобойцев» можно поставить за . Ставка на ничью принимается с коэффициентом . Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.80 .

в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами и . ИИ считает, что «Ньюкасл» оправдает звание фаворита и выиграет матч со счетом 2:1.

Где смотреть матч

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