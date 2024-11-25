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    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Вест Хэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В заключительном поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболу «Ньюкасл» на своем поле будет принимать «Вест Хэм». Встреча команд начнется в 23:00 по мск.

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    «Сороки» набрали неплохую форму. Они сумели прервать свою неудачную полосу. Хозяева смогли выбить «Челси» из Кубка лиги, выиграв 2:0. После этого был «Арсенал», который также уехал из Ньюкасла с поражением (1:0). В прошлом туре чемпионата коллектив на выезде выиграл у «Ноттингем Форест» 3:1. В таблице «Ньюкасл» идет на 9-м месте с 18 очками.

    «Вест Хэм» не выигрывает два тура подряд. Гости провели ничейную встречу с «Эвертоном» (0:0) и неудачно выступили против «Ноттингема» (0:3). Таким образом, развить успех после домашней победы над МЮ (2:1) не удалось. В таблице АПЛ «молотки» идут на 14-м месте с 12 очками.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    В этом противостоянии аналитики смогли выделить явного фаворита. Эта роль досталась «Ньюкаслу».

    • Букмекеры дают на победу «сорок» 1.53, тогда как на победу «молотобойцев» можно поставить за 5.60. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 4.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе предложили две ставки с коэффициентами 2.12 и 2.80.

    • ИИ считает, что «Ньюкасл» оправдает звание фаворита и выиграет матч со счетом 2:1.

    Где смотреть матч

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете широкий выбор спортивных событий, статистику и результаты онлайн.

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