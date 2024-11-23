В центральном матче 13-го тура чемпионата Италиина «Сан-Сиро» будет принимать. Встреча начнется в 20:00 по мск.

Обе команды идут рядом в турнирной таблице, однако между ними есть существенный разрыв. Для миланцев гости являются первым препятствием на пути в зону еврокубков, однако разрыв составляет 6 очков, поэтому даже в случае победы «Милан» останется 7-м.

Ситуацию для «россонери» в прошлом туре осложнила потеря очков в Кальяри, где они сыграли вничью 3:3. При этом «бьянконери» свой матч против «Торино» выиграли со счетом 2:0.

Отметим, что в Серии А «Юве» на данный момент идет на длительной беспроигрышной серии и в нынешнем сезон чемпионата он не проигрывал. Не проигрывал клуб и в двух последних очных встречах с «Миланом»

Прогнозы и ставки

«Ювентус» вполне можно счесть за фаворита, однако эксперты так не считают. Рассмотрим, что они предлагают.

Букмекеры дают на «Милан» 2.40, а на «Ювентус» — 3.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

Смогут ли команды выявить победителя, можно узнать в прогнозе LiveSport.Ru. Аналитики сайта предлагают коэффициент 3.25.

Искусственный интеллект проанализировал статистику и пришел к выводу, что выиграет «Милан» со счетом 1:0.

Где смотреть матч

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» — «Ювентус» можно на LiveCup.Run. Сайт предлагает множество событий, статистику и коэффициенты к ним.

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