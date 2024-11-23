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    «Милан» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Милан Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В центральном матче 13-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» будет принимать «Ювентус». Встреча начнется в 20:00 по мск.

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    Обе команды идут рядом в турнирной таблице, однако между ними есть существенный разрыв. Для миланцев гости являются первым препятствием на пути в зону еврокубков, однако разрыв составляет 6 очков, поэтому даже в случае победы «Милан» останется 7-м.

    Ситуацию для «россонери» в прошлом туре осложнила потеря очков в Кальяри, где они сыграли вничью 3:3. При этом «бьянконери» свой матч против «Торино» выиграли со счетом 2:0.

    Отметим, что в Серии А «Юве» на данный момент идет на длительной беспроигрышной серии и в нынешнем сезон чемпионата он не проигрывал. Не проигрывал клуб и в двух последних очных встречах с «Миланом»

    Прогнозы и ставки

    «Ювентус» вполне можно счесть за фаворита, однако эксперты так не считают. Рассмотрим, что они предлагают.

    Букмекеры дают на «Милан» 2.40, а на «Ювентус» — 3.40. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.20.

    Смогут ли команды выявить победителя, можно узнать в прогнозе LiveSport.Ru. Аналитики сайта предлагают коэффициент 3.25.

    Искусственный интеллект проанализировал статистику и пришел к выводу, что выиграет «Милан» со счетом 1:0.

    Где смотреть матч

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» — «Ювентус» можно на LiveCup.Run. Сайт предлагает множество событий, статистику и коэффициенты к ним.

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