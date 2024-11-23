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    Гвардиола: Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о важности полузащитника команды Родри, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

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    «Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире.

    Представьте себе наш период в "Барселоне", когда Месси был лучшим футболистом, но мы бы играли в том сезоне без Месси», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что сегодня, 23-го ноября «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии с 23 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 10-й позиции с 16-ю баллами.

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