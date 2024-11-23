Гвардиола: Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире

Главный тренеррассказал о важности полузащитника команды, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире.

Представьте себе наш период в "Барселоне", когда Месси был лучшим футболистом, но мы бы играли в том сезоне без Месси», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что сегодня, 23-го ноября «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии с 23 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 10-й позиции с 16-ю баллами.