«Родину» оштрафовали за систематическое исполнение обязанностей главного тренера другим лицом

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский футбольный клубна 500 тысяч рублей за систематическое исполнение обязанностей главного тренера другим лицом.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ранее стало известно, что Владимир Бесчастных формально будет главным тренером команды, так как у Филиппа Соколинского, который в сентябре стал исполняющим обязанности главного тренера, нет необходимой тренерской лицензии.

«Мы рассмотрели заявление о систематическом исполнении обязанностей главного тренера лица, не являющегося таковым. А именно: главный тренер "Родины" — Бесчастных, но, по заявлению департамента по лицензированию и контролю, исполнял роль главного тренера Соколинский, также мы имели доказательства от спортивного директора команды Зинина.

Сегодня сам Соколинский был на заседании, Бесчастных не было. Также был представитель департамента лицензирования. Мы приняли решение, что за такое нарушение "Родина" оштрафована на 500 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Календарь и таблица ФНЛ

«Родина» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 19 туров.