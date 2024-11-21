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    «Родину» оштрафовали за систематическое исполнение обязанностей главного тренера другим лицом

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    Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский футбольный клуб «Родина» на 500 тысяч рублей за систематическое исполнение обязанностей главного тренера другим лицом.

    Филипп Соколинский
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    Филипп Соколинский

    Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Ранее стало известно, что Владимир Бесчастных формально будет главным тренером команды, так как у Филиппа Соколинского, который в сентябре стал исполняющим обязанности главного тренера, нет необходимой тренерской лицензии.

    «Мы рассмотрели заявление о систематическом исполнении обязанностей главного тренера лица, не являющегося таковым. А именно: главный тренер "Родины" — Бесчастных, но, по заявлению департамента по лицензированию и контролю, исполнял роль главного тренера Соколинский, также мы имели доказательства от спортивного директора команды Зинина.

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    • Сегодня сам Соколинский был на заседании, Бесчастных не было. Также был представитель департамента лицензирования. Мы приняли решение, что за такое нарушение "Родина" оштрафована на 500 тысяч рублей», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

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    «Родина» занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги после 19 туров.

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