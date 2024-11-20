Ребров: У сборной Украины была тяжелая группа

Наставник сборной Украиныпрокомментировал победу над Албанией (2:1) в матче Лиги наций. Встреча состоялась 19 ноября.

«У нас была очень тяжёлая группа — все команды играли на Евро-2024. И группа была очень ровной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в стыковые матчи. Это было очень тяжело.

Сборная Албании при поддержке своих болельщиков во втором тайме показала свою силу. Хорошо, что мы сохранили такой счёт», — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги наций

Сборная Украины избежала вылета в Лигу С. Команда набрала 8 очков в шести встречах и заняла второе место в квартете.