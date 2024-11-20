Дьекереш стал лучшим бомбардиром Лиги наций

Нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш занял первое место в списке лучших бомбардиров групповой стадии Лиги наций-2024/25.

26-летний швед в 6 матчах забил 9 голов, 4 из которых в последнем туре против против Азербайджана (6:0).

На втором месте в списке лучших бомбардиров расположился норвежский форвард Эрлин Холанн, забивший 7 мячей. Замкнул тройку лучших румын Рэзван Марин с 6 голами.

Кроме того, Дьекереш стал лучшим ассистентом турнира, сделав 5 голевых передач. Вторую строчку разделили Флориан Виртц (Германия), Люка Динь (Франция) и Нуну Мендеш (Португалия), у которых по 2 ассиста.