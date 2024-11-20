Алдонин: Мы же все прекрасно понимаем, какие соперники были у сборной России

«Мы же все прекрасно понимаем, какие соперники были у сборной России. Характер товарищеских матчей тоже имеет определённый оттенок. Но хотелось бы отметить то, с каким желанием наши ребята выходили на футбольное поле. Они не останавливались даже с тем же Брунеем. Многие говорили, что это команда дворников и ещё кого-то. Но сборная России забила им 11 мячей, не останавливаясь на протяжении всего матча, как и в игре с Сирией.
Самое показательное — полные трибуны. Болельщики ждут матчи сборной независимо от статуса соперника. Результативность радует, но надо давать отчёт о том, с кем мы играли», — сказал Алдонин Чемпионату.
Напомним, что сборная России во всех товарищеских матчах 2024-го года не пропустила ни одного гола при 34-х забитых.