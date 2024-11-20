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    Алдонин: Мы же все прекрасно понимаем, какие соперники были у сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Сирии Сборная Брунея
    Бывший футболист Евгений Алдонин поделился мнением о результатах сборной России в товарищеских матчах против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

    Евгений Алдонин
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    Евгений Алдонин

    «Мы же все прекрасно понимаем, какие соперники были у сборной России. Характер товарищеских матчей тоже имеет определённый оттенок. Но хотелось бы отметить то, с каким желанием наши ребята выходили на футбольное поле. Они не останавливались даже с тем же Брунеем. Многие говорили, что это команда дворников и ещё кого-то. Но сборная России забила им 11 мячей, не останавливаясь на протяжении всего матча, как и в игре с Сирией.

    Самое показательное — полные трибуны. Болельщики ждут матчи сборной независимо от статуса соперника. Результативность радует, но надо давать отчёт о том, с кем мы играли», — сказал Алдонин Чемпионату.

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