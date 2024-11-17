ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Тен ХагСборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?
  • 00:02
    • Синнер стал финалистом Итогового турнира ATP
  • 23:01
    • В сеть утекли скриншоты GTA 6
    Все новости спорта

    Сторожук о поражении тульского «Арсенала»: Обидно, когда пропускаем такие мячи, как сегодня

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Нефтехимик
    Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о ничейном результате в матче 19-го тура российской Первой лиги против «Нефтехимик» (2:2).

    Александр Сторожук — главный тренер тульского «Арсенала»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Сторожук — главный тренер тульского «Арсенала»

    «С самого первого тура из-за травм мы теряем костяк команды, костяк центральных защитников. В спешном порядке пытаемся дозаявить, внедрить игроков. Это очень непростой процесс. Пытаемся закрывать дыры, затыкать, я бы даже сказал. Поэтому каким-то образом, каким-то чудом 14 туров мы лидировали, сохраняя неплохую игру.

    И к этой встрече мы опять троих потеряли: (Сергея) Ткачёва, (Владислава) Левина и (Захара) Волкова. Сегодня борьба была на каждом участке поля. Где-то преуспевали, где-то нет. Обидно, когда пропускаем такие мячи, как сегодня. Концовка года для нас идёт очень сложно: три выездных матча, а сегодня ещё и на искусственном поле», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала» в телеграм-канале клуба.

  • «У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
  • Эксклюзивное интервью с наставником «Родины» и одним из самых интересных молодых тренеров Первой лиги
  • 14/11/2024

    • После этого матча тульская команда занимает 4-е место в таблице с 30-ю очками в активе. В следующем поединке «Арсенал» сыграет против «Тюмени» 23-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В реванше Оливейры и Чендлера будет нокаут
  • Оливейра — Чендлер. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Ак Барс» продолжит свою победную серию?
  • «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Норвегия в элиту Лиги наций?
  • Норвегия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Оливейра — Чендлер
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Норвегия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Италия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Израиль — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры