Норвегия легко победила Словению, Северная Македония была сильнее Латвии

Автор дубля Антонио Нуса Фото: globallookpress.com
Голы у победителей забивали Эрлинг Холанн, Йенс Хауге и Антонио Нуса (дубль).
Единственный мяч у хозяев на счету Беньямина Шешко.
Футбол. Лига наций УЕФА. B3
Словения — Норвегия 1:4
Голы: 0:1 Антонио Нуса (4'), 1:1 Беньямин Шешко (пенальти) (21'), 1:2 Эрлинг Холанд (45'), 1:3 Антонио Нуса (59'), 1:4 Йенс Хёуге (83') Предупреждение: Торбьёрн Хеггем (19')
Норвегия и Австрия лидируют с 10 очками в этой группе. Словения (7) — третья.
В Лиге наций С в группе 4 Северная Македония минимально обыграла Латвию — 1:0.
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Автором единственного забитого мяча стал Никола Серафимов.
Футбол. Лига наций УЕФА. C4
Северная Македония — Латвия 1:0
Гол: 1:0 Никола Серафимов (57') Предупреждения: Робертс Савалниекс (30'), Никола Серафимов (54'), Джоко Зайков (55'), Владислав Гутковский (84'), Дарко Велковски (90 + 5')