ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Филипп Соколинский«У молодых тренеров много свежих идей». Филипп Соколинский — о VR на тренировках и мечте о победе в Лиге чемпионов
  • 00:42
    • Бельгия проиграла Италии, Франция потеряла очки с Израилем в Лиге наций
  • 00:39
    • Англия разгромила Грецию, Ирландия обыграла Финляндию в Лиге наций
  • 00:03
    • Медведев уступил Синнеру и покидает Итоговый турнир
    Все новости спорта

    Норвегия легко победила Словению, Северная Македония была сильнее Латвии

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Словении Сборная Норвегии Сборная Македонии Сборная Латвии
    В пятом туре Лиги наций В в группе 3 Словения на своем поле потерпела разгромное поражение от Норвегии — 1:4

    Автор дубля Антонио Нуса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Антонио Нуса

    Голы у победителей забивали Эрлинг Холанн, Йенс Хауге и Антонио Нуса (дубль).

    Единственный мяч у хозяев на счету Беньямина Шешко.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B3
    Словения — Норвегия 1:4
    Голы: 0:1 Антонио Нуса (4'), 1:1 Беньямин Шешко (пенальти) (21'), 1:2 Эрлинг Холанд (45'), 1:3 Антонио Нуса (59'), 1:4 Йенс Хёуге (83') Предупреждение: Торбьёрн Хеггем (19')

    Норвегия и Австрия лидируют с 10 очками в этой группе. Словения (7) — третья.

    В Лиге наций С в группе 4 Северная Македония минимально обыграла Латвию — 1:0.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Автором единственного забитого мяча стал Никола Серафимов.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C4
    Северная Македония — Латвия 1:0
    Гол: 1:0 Никола Серафимов (57') Предупреждения: Робертс Савалниекс (30'), Никола Серафимов (54'), Джоко Зайков (55'), Владислав Гутковский (84'), Дарко Велковски (90 + 5')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Ак Барс» дополнит серию предыдущих неудач СКА
  • «Ак Барс» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Рууд — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Люксембург — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры