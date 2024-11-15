Норвегия легко победила Словению, Северная Македония была сильнее Латвии

В пятом туре Лиги наций В в группе 3на своем поле потерпела разгромное поражение от— 1:4

Голы у победителей забивали Эрлинг Холанн, Йенс Хауге и Антонио Нуса (дубль).

Единственный мяч у хозяев на счету Беньямина Шешко.

Футбол. Лига наций УЕФА. B3 Словения — Норвегия 1:4 Голы: 0:1 Антонио Нуса (4'), 1:1 Беньямин Шешко (пенальти) (21'), 1:2 Эрлинг Холанд (45'), 1:3 Антонио Нуса (59'), 1:4 Йенс Хёуге (83') Предупреждение: Торбьёрн Хеггем (19')

Норвегия и Австрия лидируют с 10 очками в этой группе. Словения (7) — третья.

В Лиге наций С в группе 4 Северная Македония минимально обыграла Латвию — 1:0.

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Автором единственного забитого мяча стал Никола Серафимов.