Сборныепроведут очный матч в Лиге наций УЕФА . Ранее команды уже встречались и тогда игра завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.

Есть все причины полагать, что эта игра закончится результативно. И у Польши, и у Португалии 3 из 4 матчей в турнире закончились с тоталом больше 2.5.

Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Хозяева разошлись нулевой с Шотландией (0:0), а гости устроили перестрелку с Хорватией, которая закончилась со счетом 3:3.

Прогнозы и ставки

Португалия ни разу не проиграла. У нее 3 победы и ничья. Наверное поэтому она очень уверенно обходит поляков в букмекерской линии.

Букмекеры дают на победу Португалии 1.25 , тогда как победа Польши оценивается коэффициентом 11.0 . Поставить на ничью можно с котировкой 6.0 .

, тогда как победа Польши оценивается коэффициентом . Поставить на ничью можно с котировкой . Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 2.08 делают ставку на результативный исход поединка.

в своем прогнозе за делают ставку на результативный исход поединка. Искусственный интеллект пророчит крупный счет 3:2 в пользу Португалии.

Трансляция матча

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