Есть все причины полагать, что эта игра закончится результативно. И у Польши, и у Португалии 3 из 4 матчей в турнире закончились с тоталом больше 2.5.
Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Хозяева разошлись нулевой с Шотландией (0:0), а гости устроили перестрелку с Хорватией, которая закончилась со счетом 3:3.
Прогнозы и ставки
Португалия ни разу не проиграла. У нее 3 победы и ничья. Наверное поэтому она очень уверенно обходит поляков в букмекерской линии.
- Букмекеры дают на победу Португалии 1.25, тогда как победа Польши оценивается коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно с котировкой 6.0.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 2.08 делают ставку на результативный исход поединка.
- Искусственный интеллект пророчит крупный счет 3:2 в пользу Португалии.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Португалия — Польша смотрите на LiveCup.Run. Также ищите там результаты других матчей, стартовые составы и статистику команд перед началом поединка.
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