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    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн
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    Португалия — Польша: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Сборные Португалии и Польши проведут очный матч в Лиге наций УЕФА. Ранее команды уже встречались и тогда игра завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.

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    Есть все причины полагать, что эта игра закончится результативно. И у Польши, и у Португалии 3 из 4 матчей в турнире закончились с тоталом больше 2.5.

    Обе команды в прошлом туре сыграли вничью. Хозяева разошлись нулевой с Шотландией (0:0), а гости устроили перестрелку с Хорватией, которая закончилась со счетом 3:3.

    Прогнозы и ставки

    Португалия ни разу не проиграла. У нее 3 победы и ничья. Наверное поэтому она очень уверенно обходит поляков в букмекерской линии.

    • Букмекеры дают на победу Португалии 1.25, тогда как победа Польши оценивается коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно с котировкой 6.0.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе за 2.08 делают ставку на результативный исход поединка.

    • Искусственный интеллект пророчит крупный счет 3:2 в пользу Португалии.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Португалия — Польша смотрите на LiveCup.Run. Также ищите там результаты других матчей, стартовые составы и статистику команд перед началом поединка.

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