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    Нидерланды — Венгрия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Амстердаме состоится матч, в котором есть огромная интрига. Сборные Нидерландов и Венгрии имеют по 5 набранных очков. При этом венгры идут 3-ми, а голландцы — 2-ми.

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    Прошлая встреча закончилась ничьей 1:1. Это добавляет еще больше интриги в данное событие. При этом «оранжевые» подошли к матчу после поражения от Германии (0:1), а «мадьяры» на выезде всухую обыграли Боснию (2:0).

    Напомним, что 2-е место позволяет выйти в плей-офф, а тот, кто займет 3-е место, попадет в стыковой раунд.

    Прогнозы и ставки

    Несмотря на безвыигрышную серию команды Рональда Кумана, эксперты считают фаворитом именно ее.

    • Букмекеры предлагают 1.37 на Нидерланды и 8.00 на Венгрию. Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 5.00.

    • В своем прогнозе (к. 3.00) аналитики LiveSport.Ru ставят на хозяев, при этом игра должна получиться результативной.

    • ИИ делает ставку на хозяев, но при минимальном исходе 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Нидерланды — Венгрия смотрите на LiveCup.Run. На сайте также доступны статистика команд, результаты, составы и котировки букмекеров.

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