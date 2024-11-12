Садулаев: Когда ты в сборной, всегда надо играть на победу

Полузащитник сборной Россиивысказался о предстоящем матче против команды Брунея.

«Честно, о сборной Брунея мне ничего неизвестно. Посмотрим. Любая игра важная. Когда ты в сборной, всегда надо играть на победу.

Возможен ли рекорд по результативности в матче? Всё возможно, посмотрим. Мы будем к этому стремиться. Мы будем играть в футбол, надо стараться забить как можно больше», — цитирует Садулаева «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.