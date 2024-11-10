Тренер «Ахмата» Ташуев: Для нас сейчас каждый матч судьбоносный

Главный тренер «Ахмата»рассказал, что ждет от игры с «Зенитом» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Сегодняшняя игра для нас очень важна. Для нас каждый матч сейчас не то что финальный, а судьбоносный. Мы сейчас даже не обращаем внимания на название команды. Мы обращаем внимание на исполнителей и майки другого цвета. Чтобы у нас было будущее, нам нужно решать настоящее. Сейчас каждая игра для нас — бой.

За время моей работы мы уже успели создать базис, команда сбита в плане целей. Есть костяк игроков, которые готовы, пока только не хватает исполнителей в атаке. Теперь для нас главное начать набирать очки, затем усиливаться и собрать сильную команду.

Главную задачу для себя я уже выполнил, это создал команду, которая хочет выигрывать. Да, не всё получается, и удача от нас иногда отворачивается, но это футбол. Для нас уже всё равно, "Зенит" или не "Зенит" играет против нас, надо выходить, давать бой и набирать очки», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

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Игра «Ахмат» — «Зенит» началась в 17:30 по мск.