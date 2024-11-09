«Брайтон» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

Встреча междусостоится в рамках 11-го тура АПЛ. Она пройдет на домашнем поле «чаек» — стадионе «Амекс».

До встречи с «Ливерпулем» «Брайтон» шел на 3-матчевой беспроигрышной серии. После этого «чайки» дважды проиграли «мерсисайдцам» 2:3 и 1:2. Интересно, что во всех двух случаях хозяева первыми выходили вперед.

«Манчестер Сити» в крутом пике. Команда Гвардиолы проиграла 3 матча подряд, чего и не припомнишь. Самым позорным оказалось фиаско в Лиге чемпионов от «Спортинга» со счетом 1:4.

«Брайтон» будет грызть землю зубами, поскольку в случае победы клуб может подняться сразу в зону еврокубков. Сейчас он на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ с 16 очками. «Ман Сити» идет 2-м и там же останется даже если проиграет. Но вот победа при поражении «Ливерпуля» выведет «горожан» на вершину.

Прогнозы и ставки

«Брайтон» не побеждает «Сити» с 2021 года и это явно повлияло на оценку соперников перед матчем.

Букмекеры считают фаворитом «горожан». За 4.30 можно поставить на «Брайтон», за 4.20 — на ничью и за 1.72 — на «Ман Сити».

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 1.80 сделали ставку на «Манчестер Сити».

Современные технологии в виде искусственного интеллекта предсказывают ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run. Помимо этого там можно найти подробную игровую статистику и коэффициенты.