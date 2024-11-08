Таранов: Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина

Экс-футболиствысказался о вызове нападающегов сборнуюна ближайшие товарищеские матчи.

«Карпин понимает, что у Чалова есть недостаток игровой практики, но при этом Фёдор — боевая единица сборной, которую нельзя списывать со счетов. Думаю, Карпин даёт возможность Чалову не забывать о том, что за ним следят, смотрят, и даёт понять, что его никто не бросил. А также на него надеются, несмотря на то что он нестабильно выступает за ПАОК.

Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина. Возможно, благодаря сборной России Чалов обретёт нужную уверенность, с помощью которой будет забивать за клуб», — приводит слова Таранова Чемпионат.

Напомним, что Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК в летнее трансферное окно этого года. Форвард успел провести за греческую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.