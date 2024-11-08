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    Таранов: Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи ПАОК
    Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о вызове нападающего ПАОКа Федора Чалова в сборную Россию на ближайшие товарищеские матчи.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    «Карпин понимает, что у Чалова есть недостаток игровой практики, но при этом Фёдор — боевая единица сборной, которую нельзя списывать со счетов. Думаю, Карпин даёт возможность Чалову не забывать о том, что за ним следят, смотрят, и даёт понять, что его никто не бросил. А также на него надеются, несмотря на то что он нестабильно выступает за ПАОК.

    Вызов Чалова в сборную России — поддержка со стороны Карпина. Возможно, благодаря сборной России Чалов обретёт нужную уверенность, с помощью которой будет забивать за клуб», — приводит слова Таранова Чемпионат.

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    • Напомним, что Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК в летнее трансферное окно этого года. Форвард успел провести за греческую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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