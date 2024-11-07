ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
  • 23:20
    • Кудерметова и Хаочин пробились в полуфинал Итогового турнира в парном разряде
  • 21:53
    • «Сочи» сенсационно разгромил СКА в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    «Рапид» разгромил «Петрокуб», ХИК проиграл «Олимпии» в Лиге конференций

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Шэмрок Роверс ХИК
    В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций венский «Рапид» на выезде разгромил «Петрокуб» со счетом 3:0.

    «Олимпия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Олимпия»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Бендегуз Белла и Гвидо Бургшталлер, который отметился дублем.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    Петрокуб — Рапид Вена 0:3
    Голы: 0:1 Бендегуз Болла (13'), 0:2 Гвидо Бургшталлер (53'), 0:3 Гвидо Бургшталлер (81') Петрокуб: Сильвиу Шмаленя, Ион Жардан, Виктор Мудрак, Максим Потырнике, Ион Борш, Дональо Дуанла, Теодор Лунгу (Boubacar Diallo, 89'), Дэн Пушкаш (Думитру Демьян, 63'), Михай Лупан (Марин Кэрунту, 63'), Сергей Платика (Василий Жардан, 81'), Владимир Амброс (Всеволод Нихаев, 81') Рапид Вена: Никлас Хедль, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Бендегуз Болла (Беньямин Бёкле, 39'), Дион Белё (Ноа Бишоф, 60'), Лукас Гргич (Thierry Gale, 82'), Мамаду Сангаре, Луис Шауб, Йонас Ауэр, Гвидо Бургшталлер (Николаус Вурмбранд, 82'), Маттиас Зайдль (Dennis Kaygin, 60') Предупреждение: Ион Борш (44')

    У «Рапида» стало девять очков и второе место в турнирной таблице. У «Петрокуба» нет зачетных баллов и последняя строчка.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    В еще одной игре «Олимпия» в гостях оказалась сильнее ХИКа со счетом 2:0.

    В составе победителей смогли отметиться Марко Брест и Петер Агба.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    ХИК — Олимпия Любляна 0:2
    Голы: 0:1 Марко Брест (57'), 0:2 Peter Agba (68') ХИК: Теймен Нейхейс, Гиоргос Анцулас (Бруклин Лайонс-Фостер, 72'), Йоона Тойвио, Ной Паллас, Гиоргос Канеллопулос, Лиам Мёллер (Атому Танака, 84'), Ли Ирвин, Сантери Хостикка (Люк Пландж, 71'), Daniel O'Shaughnessy, Miska Ylitolva (Хассан Банде, 71'), Ozan Kokcu (Лукас Лингман, 72') Олимпия Любляна: Давид Суалехе, Марцел Ратник, Дино Коич (Ахмет Мухамедбегович, 46'), Реда Бултам (Алехандро Бланко, 80'), Марко Брест (Хорди Говеа, 75'), Диогу Пинту (Charles Alves Moreir Thalisson, 75'), Юстас Ласицкас, Иван Дурдов (Marko Ristic, 89'), Peter Agba, Manuel Pedreno, Matevz Vidovsek Предупреждения: Марко Брест (31'), Miska Ylitolva (51'), Юстас Ласицкас (63'), Хассан Банде (79'), Бруклин Лайонс-Фостер (85'), Йоона Тойвио (89')

    После этой игры «Олимпия» имеет в своем активе шесть очков и занимает седьмое место. У ХИКа осталось три очка и 24-я строчка.

    И, наконец, «Шемрок Роверс» в родных стенах одолел ТНС с результатом 2:1.

    На гол Джордана Уильямса хозяева ответили точными ударами Джонни Кенни и Дилана Уоттса.

    Футбол. Лига конференций. Этап лиги
    Шэмрок Роверс — ТНС 2:1
    Голы: 0:1 Джордан Уильямс (14'), 1:1 Джонни Кенни (23'), 2:1 Дилан Уоттс (38') Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Дэниел Клири, Ли Грэйс, Джошуа Хонохан, Дилан Уоттс (Дарра Наджент, 85'), Макэнефф (Грэм Бурк, 69'), Маркус Поом (Gary O'Neill, 85'), Дарра Бёрнс (Джек Бирн, 70'), Нил Фарруджиа, Джонни Кенни (Аарон Грин, 79'), Roberto Pico ТНС: Джордан Уильямс, Джек Боденхэм, Дэниэл Дэвис, Коннор Робертс, Рори Холден (Бен Кларк, 75'), Дэн Уильямс (Адам Уилсон, 83'), Лео Смит, Райан Броббель, Дэниел Редмонд, Деклан Макманус, Джошуа Дэниелс Предупреждения: Дэниел Клири (73'), Дэниэл Дэвис (87')

    Таким образом, «Шемрок Роверс» с 7 очками стал третьим, ТНС с 3 баллами идет 22-м.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
  • «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Челси» заберёт дежурные 3 очка?
  • «Челси» — «Ноа». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • На «Стадио Олимпико» будет результативный футбол
  • «Лацио» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.71
  • Экспресс дня 7 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Челси — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры