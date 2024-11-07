«Рапид» разгромил «Петрокуб», ХИК проиграл «Олимпии» в Лиге конференций

В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций венскийна выезде разгромилсо счетом 3:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Бендегуз Белла и Гвидо Бургшталлер, который отметился дублем.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Петрокуб — Рапид Вена 0:3 Голы: 0:1 Бендегуз Болла (13'), 0:2 Гвидо Бургшталлер (53'), 0:3 Гвидо Бургшталлер (81') Петрокуб: Сильвиу Шмаленя, Ион Жардан, Виктор Мудрак, Максим Потырнике, Ион Борш, Дональо Дуанла, Теодор Лунгу (Boubacar Diallo, 89'), Дэн Пушкаш (Думитру Демьян, 63'), Михай Лупан (Марин Кэрунту, 63'), Сергей Платика (Василий Жардан, 81'), Владимир Амброс (Всеволод Нихаев, 81') Рапид Вена: Никлас Хедль, Серж Ро-Яо, Ненад Цветкович, Бендегуз Болла (Беньямин Бёкле, 39'), Дион Белё (Ноа Бишоф, 60'), Лукас Гргич (Thierry Gale, 82'), Мамаду Сангаре, Луис Шауб, Йонас Ауэр, Гвидо Бургшталлер (Николаус Вурмбранд, 82'), Маттиас Зайдль (Dennis Kaygin, 60') Предупреждение: Ион Борш (44')

У «Рапида» стало девять очков и второе место в турнирной таблице. У «Петрокуба» нет зачетных баллов и последняя строчка.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

В еще одной игре «Олимпия» в гостях оказалась сильнее ХИКа со счетом 2:0.

В составе победителей смогли отметиться Марко Брест и Петер Агба.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ХИК — Олимпия Любляна 0:2 Голы: 0:1 Марко Брест (57'), 0:2 Peter Agba (68') ХИК: Теймен Нейхейс, Гиоргос Анцулас (Бруклин Лайонс-Фостер, 72'), Йоона Тойвио, Ной Паллас, Гиоргос Канеллопулос, Лиам Мёллер (Атому Танака, 84'), Ли Ирвин, Сантери Хостикка (Люк Пландж, 71'), Daniel O'Shaughnessy, Miska Ylitolva (Хассан Банде, 71'), Ozan Kokcu (Лукас Лингман, 72') Олимпия Любляна: Давид Суалехе, Марцел Ратник, Дино Коич (Ахмет Мухамедбегович, 46'), Реда Бултам (Алехандро Бланко, 80'), Марко Брест (Хорди Говеа, 75'), Диогу Пинту (Charles Alves Moreir Thalisson, 75'), Юстас Ласицкас, Иван Дурдов (Marko Ristic, 89'), Peter Agba, Manuel Pedreno, Matevz Vidovsek Предупреждения: Марко Брест (31'), Miska Ylitolva (51'), Юстас Ласицкас (63'), Хассан Банде (79'), Бруклин Лайонс-Фостер (85'), Йоона Тойвио (89')

После этой игры «Олимпия» имеет в своем активе шесть очков и занимает седьмое место. У ХИКа осталось три очка и 24-я строчка.

И, наконец, «Шемрок Роверс» в родных стенах одолел ТНС с результатом 2:1.

На гол Джордана Уильямса хозяева ответили точными ударами Джонни Кенни и Дилана Уоттса.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Шэмрок Роверс — ТНС 2:1 Голы: 0:1 Джордан Уильямс (14'), 1:1 Джонни Кенни (23'), 2:1 Дилан Уоттс (38') Шэмрок Роверс: Леон Пёльс, Дэниел Клири, Ли Грэйс, Джошуа Хонохан, Дилан Уоттс (Дарра Наджент, 85'), Макэнефф (Грэм Бурк, 69'), Маркус Поом (Gary O'Neill, 85'), Дарра Бёрнс (Джек Бирн, 70'), Нил Фарруджиа, Джонни Кенни (Аарон Грин, 79'), Roberto Pico ТНС: Джордан Уильямс, Джек Боденхэм, Дэниэл Дэвис, Коннор Робертс, Рори Холден (Бен Кларк, 75'), Дэн Уильямс (Адам Уилсон, 83'), Лео Смит, Райан Броббель, Дэниел Редмонд, Деклан Макманус, Джошуа Дэниелс Предупреждения: Дэниел Клири (73'), Дэниэл Дэвис (87')

Таким образом, «Шемрок Роверс» с 7 очками стал третьим, ТНС с 3 баллами идет 22-м.