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    Флик: «Барселона» потеряла концентрацию во втором тайме

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе команды над «Эспаньолом» (3:1) в матче Примеры. Встреча прошла 3 ноября.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Дерби — это всегда сложно, в первом тайме команда показала высокий уровень, а во втором мы уже не играли так, как привыкли. Мы теряли много мячей, и это одна из причин, по которой "Эспаньол" смог улучшить свою игру.

    Обычно игроки очень сосредоточены, но не во втором тайме. Ребята из Ла Масии проделывают отличную работу. Как тренер, я иногда замечаю, как теряется концентрацию, такое случается, и это то, над чем нам нужно работать. Но самое важное, что мы выиграли со счетом 3:1. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры

    Наверное, продолжим играть с шестью полузащитниками. Мы очень рады, что все возвращаются. Нам нужно их беречь.

    Я рад, что Ольмо забил два гола, они были очень важны. После травмы важно, чтобы Гави постепенно входил в игру, когда его можно будет включить в основной состав», — приводит слова Флика Diario Sport.

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