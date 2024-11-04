Флик: «Барселона» потеряла концентрацию во втором тайме

Наставник «Барселоны»высказался о победе команды над «Эспаньолом» (3:1) в матче Примеры. Встреча прошла 3 ноября.

«Дерби — это всегда сложно, в первом тайме команда показала высокий уровень, а во втором мы уже не играли так, как привыкли. Мы теряли много мячей, и это одна из причин, по которой "Эспаньол" смог улучшить свою игру.

Обычно игроки очень сосредоточены, но не во втором тайме. Ребята из Ла Масии проделывают отличную работу. Как тренер, я иногда замечаю, как теряется концентрацию, такое случается, и это то, над чем нам нужно работать. Но самое важное, что мы выиграли со счетом 3:1. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры

Наверное, продолжим играть с шестью полузащитниками. Мы очень рады, что все возвращаются. Нам нужно их беречь.

Я рад, что Ольмо забил два гола, они были очень важны. После травмы важно, чтобы Гави постепенно входил в игру, когда его можно будет включить в основной состав», — приводит слова Флика Diario Sport.