В РФС отреагировали на слухи о планах Брунея привезти на матч с Россией полупрофессиональную команду

Бруней привезет полупрофессионалов на матч с Россией Фото: globallookpress.com
Ранее Футбольная ассоциация Брунея сообщила, что в матче с Россией сыграют футболисты из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам
«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», — сказали в службе коммуникаций РФС.
Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.
В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.