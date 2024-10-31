В РФС отреагировали на слухи о планах Брунея привезти на матч с Россией полупрофессиональную команду

В Российском футбольном союзе () не смогли подтвердить информацию о том, чтопривезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч с

Ранее Футбольная ассоциация Брунея сообщила, что в матче с Россией сыграют футболисты из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам

«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», — сказали в службе коммуникаций РФС.

Матч Россия — Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре. Еще через четыре дня команда Валерия Карпина встретится в Волгограде со сборной Сирии.

В октябре сборная России отказалась играть против неосновного состава команды Пакистана.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.