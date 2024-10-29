Ананко: «Спартак» станет чемпионом тогда, когда станет семьей

Ветеран московскоговысказался о выступление столичной команды в этом сезоне.

«Дайте поработать, наберитесь терпения. Тренером в "Спартаке" должен быть человек, который работал или играл в топ-клубе. Подбор футболистов должен быть такой же.

Когда "Спартак" станет чемпионом? Когда станет семьёй. В "Спартаке" много игроков. Обойма должна быть меньше. В команде должно быть 22-23 человека», — отметил Ананко в эфире «Спартак шоу».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.