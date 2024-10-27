Николич: Файзуллаев перешел на позицию латераля, чтобы усилить атаку

Наставник ЦСКАвысказался о том, почему решил поставить полузащитникана позицию латераля в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом».

Воронежский клуб играл вдесятером с 66-й минуты.

«У нас было преимущество по количеству игроков, надо было усилить линию нападения и атаковать. Так мы сначала решили попробовать вариант, где Аббос играет латераля, а впереди идёт Койта. А потом добавили в атаке ещё больше и в конце игры перешли на 4-4-2. К сожалению, Милана Гаича долго не выпускали, он минут семь-восемь стоял на бровке.

Но после перестроения появились острые моменты. Мойзес пошёл на левый фланг, Милан на правый, Секу и Аббос играли как два вингера, а Сауль Гуарирапа и Тамерлан Мусаев — как два нападающих. Чистая "шестёрка" — Саша Зделар, а перед ним Ваня Обляков — "десятка". Это вариант, где все играют на атаку. Но, как я и сказал, бывают такие игры, когда мало что получается», — приводит слова Николича пресс-служба армейской команды.