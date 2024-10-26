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    ЦСКА и «Факел» не выявили сильнейшего

    ЦСКА — «Факел»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 13-го тура РПЛ ЦСКА в родных стенах не смог переиграть «Факел».

    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА

    Команды так и не поразили ворота друг друга, сыграв вничью 0:0.

    Отметим, что «Факел» с 66-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Райана Сенаджи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Факел 0:0
    ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Pjanic M. Факел: Виталий Гудиев, Игорь Юрганов, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Табо Селе, Ильнур Альшин, Даниэль Мишкич, Владимир Ильин, Алексей Каштанов Предупреждения: Ильнур Альшин (23'), Мохамед Браими (30'), Игорь Юрганов (51'), Данил Круговой (70'), Секу Койта (75'), Аббосбек Файзуллаев (78'), (90+5') Удаление: Райан Сенхаджи (66')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой игры ЦСКА имеет в своем активе 24 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Факела» теперь 11 баллов и 14-я позиция.

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