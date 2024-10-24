Личка о победе «Динамо»: Наши молодые игроки показали хороший уровень игры

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против(6:3).

«Понятно, что когда команда много забивает, то это хорошо. Очень доволен, что вышедшие сегодня на поле игроки показали хорошую игру. Однако пропустили два гола, которых могли избежать. Рад, что сегодня победили, так как мы играем за футболку "Динамо", сегодня наши молодые игроки показали хороший уровень игры.

Задача на Кубок России? В следующем раунде мы будем играть с одним из лидеров чемпионата — "Локомотивом", который любит действовать на быстрых контратаках. Это будет хороший тест для наших футболистов. В первой игре не решится, кто дальше пройдет, поэтому будем смотреть, как у нас пойдут дела», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» гарантировало себе место в плей-офф Кубка России, заняв 2-е место в группе А с 11-ю очками в активе. «Крылья Советов» расположились на последней 4-й позиции (2).