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    Кристиан Эриксен«Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Личка о победе «Динамо»: Наши молодые игроки показали хороший уровень игры

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе своей команды в матче 6-го тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (6:3).

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Понятно, что когда команда много забивает, то это хорошо. Очень доволен, что вышедшие сегодня на поле игроки показали хорошую игру. Однако пропустили два гола, которых могли избежать. Рад, что сегодня победили, так как мы играем за футболку "Динамо", сегодня наши молодые игроки показали хороший уровень игры.

    Задача на Кубок России? В следующем раунде мы будем играть с одним из лидеров чемпионата — "Локомотивом", который любит действовать на быстрых контратаках. Это будет хороший тест для наших футболистов. В первой игре не решится, кто дальше пройдет, поэтому будем смотреть, как у нас пойдут дела», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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    • «Динамо» гарантировало себе место в плей-офф Кубка России, заняв 2-е место в группе А с 11-ю очками в активе. «Крылья Советов» расположились на последней 4-й позиции (2).

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