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    Джуд Беллингем«Сельта» — «Реал». Онлайн
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    «Ланс» на выезде уверенно победил «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» — «Ланс»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче восьмого тура чемпионата Франции «Ланс» в гостях обыграл «Сент-Этьен» со счетом 2:0.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    Авторами забитых мячей в этой игре стали Пшемыслав Франковски и Лабо Ласкари.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Сент-Этьен — Ланс 0:2
    Голы: 0:1 Пшемыслав Франковски (20'), 0:2 Реми Лабо Ласкари (79') Сент-Этьен: Готье Ларсоннёр, Деннис Аппиа, Юнис Абдельхамид (Дилан Батубинсика, 82'), Микаэль Наде, Лео Петро, Пьер Эква, Матис Амугу (Augustine Boakye, 69'), Эмен Муэффек (Бенджамин Бушуари, 69'), Матьё Кафаро (Луи Мутон, 69'), Ибраима Сиссоко (Lucas Stassin, 74'), Зурико Давиташвили Ланс: Брис Самба, Джоаннер Чавес (Tom Pouilly, 90'), Факундо Медина (Маланг Сарр, 73'), Кевин Дансо, Абдукодир Хусанов, Анжело Фюльжини (Нампалис Менди, 73'), Анди Диуф, Адриен Томассон, Пшемыслав Франковски, Флорьян Сотока (Уэсли Саид, 90'), M'Bala Nzola (Реми Лабо Ласкари, 64') Предупреждения: Факундо Медина (31'), M'Bala Nzola (56'), Матис Амугу (61')

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Ланс» набрал 14 очков и поднялся на пятое место в таблице лиги 1. «Сент-Этьен» с семью баллами располагается на 13-й строчке.

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