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    Черчесов сравнил Батракова с Головиным

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    Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов сравнил игру хавбека «Локомотива» Алексея Батракова и полузащитника «Монако» Александра Головина.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Батраков — это новый Головин? Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный.

    Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею», — цитирует Черчесова «СЭ».

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