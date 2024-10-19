Черчесов сравнил Батракова с Головиным

Наставник сборной Казахстанасравнил игру хавбека «Локомотива»и полузащитника «Монако»

«Батраков — это новый Головин? Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный.

Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею», — цитирует Черчесова «СЭ».