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    «Боруссия» Мх обыграла «Хайденхайм», «Фрайбург» уверенно победил «Аугсбург»

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    Подошли к концу три матча 7-го тура немецкой Бундеслиги.

    В атаке Тим Кляйндинст
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    В атаке Тим Кляйндинст

    Менхенгладбахская «Боруссия» смогла победить дома «Хайденхайм» — 3:2.

    Дублем у победителей отметился дебютант сборной Германии Тим Кляйндинст, еще один мяч у Ко Итакуры.

    У «Хайденхайма» забивали Лое Скайенца и Марвин Пирингер.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Хайденхайм 3:2
    Голы: 0:1 Leo Scienza (12'), 1:1 Kou Itakura (22'), 2:1 Тим Кляйндинст (62'), 3:1 Тим Кляйндинст (пенальти) (75'), 3:2 Марвин Пирингер (пенальти) (80') Боруссия М: Мориц Николас, Штефан Ляйнер, Марвин Фридрих, Джозеф Скалли (Фабио Кьяродия, 89'), Рокко Райтц (Филипп Зандер, 85'), Юлиан Вайгль, Робин Хак (Кевин Штёгер, 81'), Франк Онора (Томаш Чванчара, 81'), Алассан Плеа (Флориан Нойхаус, 89'), Тим Кляйндинст, Kou Itakura Хайденхайм: Кевин Мюллер, Леннард Малоуни, Йонас Фёренбах, Патрик Майнка, Марнон Буш (Штефан Шиммер, 81'), Пауль Ваннер (Миккель Кауфманн, 68'), Адриан Бек (Сэрлорд Конте, 59'), Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер (Лука Кербер, 81'), Марвин Пирингер, Leo Scienza (Матиас Хонсак, 67') Предупреждения: Робин Хак (31'), Ян Шёппнер (39'), Тим Кляйндинст (53'), Бенедикт Гимбер (71'), Лука Кербер (84'), Юлиан Вайгль (88')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Фрайбург» не оставил шансов «Аугсбургу» — 3:1.

    Голы у хозяев на счету Винченцо Грифо, Филиппа Линхарта и Кристиана Гюнтера.

    Единственный мяч у «Аугсбурга» забил Филип Титц.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Аугсбург 3:1
    Голы: 1:0 Винченцо Грифо (34'), 2:0 Филипп Линхарт (37'), 3:0 Кристиан Гюнтер (45 + 1'), 3:1 Филлип Тиц (65') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 87'), Патрик Остерхаге, Рицу Доан (Maximilian Rosenfelder, 76'), Максимилиан Эггештайн, Винченцо Грифо (Николас Хефлер, 76'), Эрен Динкчи (Флоран Муслия, 66'), Junior Adamu (Михаэль Грегорич, 66') Аугсбург: Недилько Лабрович, Димитрис Яннулис, Максимилиан Бауэр, Крислен Матсима, Джеффри Гауэлеу, Эльвис Реджбечай (Мерт Кёмюр, 78'), Кристиян Якич (Алексис Клод-Морис, 46'), Фрэнк Аниика (Стив Мунье, 85'), Филлип Тиц, Самюэль Эссенде (Арне Майер, 56'), Мариус Вольф (Henri Koudossou, 46') Предупреждения: Филипп Линхарт (24'), Мерт Кёмюр (89')

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    «Хоффенхайм» также со счетом 3:1 был сильнее «Бохума».

    У «деревенских» отличились Андреа Крамарич, Мариус Бюльтер и Харис Табакович.

    За «несгибаемых» единственный мяч забил защитник Кристиан Гамбоа.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Бохум 3:1
    Голы: 1:0 Андрей Крамарич (11'), 2:0 Мариус Бюльтер (64'), 2:1 Кристиан Гамбоа (76'), 3:1 Харис Табакович (90 + 3') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес (Тим Дрекслер, 80'), Кевин Акпогума, Валентен Жендрей, Антон Стах, Том Бишоф, Флориан Гриллич (Умут Тохумджу, 72'), Александер Прасс (Якоб Бруун Ларсен, 72'), Мариус Бюльтер, Андрей Крамарич (Диади Самассеку, 90'), Адам Гложек (Харис Табакович, 80') Бохум: Патрик Древес, Максимилиан Виттек, Иван Ордец, Феликс Пасслак (Кристиан Гамбоа, 66'), Дани де Вит (Ибраима Сиссоко, 46'), Кодзи Миёси (Лукас Дашнер, 46'), Энтони Лосийя, Филипп Хофман, Мориц Брошински (Геррит Хольтман, 77'), Эрхан Машович, Mats Pannewig (Moritz Kwarteng, 46') Предупреждения: Эрхан Машович (55'), Мариус Бюльтер (82')
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