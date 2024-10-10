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    Катар обыграл Кыргызстан, а ОАЭ сыграли вничью с Северной Кореей

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Катара Сборная ОАЭ Сборная КНДР
    Завершились два матча 3-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная ОАЭ
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    Сборная ОАЭ

    В одной из встреч Катар обыграл Кыргызстан со счетом 3:1.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Алмоез Али на 39-й минуте и Ибрахим Аль-Нассан на 81-й минуте. Еще на 63-й минуте защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев организовал автогол.

    Единственный гол у гостей забил Алимардон Шукуров на 76-й минуте.

    После этого матча Катар занимает 4-е место в группе А с 4 очками в активе. Кыргызстан — на последней 6-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче ОАЭ сыграл вничью с Северной Кореей (1:1).

    В составе хозяев единственный гол забил Яхья Али Саид на 66-й минуте, а у Северной Кореи отличился Иль Гван Чон на 86-й минуте.

    ОАЭ занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе , а Северная Корея — на 5-й позиции с 2 баллами.

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