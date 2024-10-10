Катар обыграл Кыргызстан, а ОАЭ сыграли вничью с Северной Кореей

Завершились два матча 3-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Катар обыграл Кыргызстан со счетом 3:1.

В составе хозяев голы записали на свой счет Алмоез Али на 39-й минуте и Ибрахим Аль-Нассан на 81-й минуте. Еще на 63-й минуте защитник сборной Кыргызстана Тамирлан Козубаев организовал автогол.

Единственный гол у гостей забил Алимардон Шукуров на 76-й минуте.

После этого матча Катар занимает 4-е место в группе А с 4 очками в активе. Кыргызстан — на последней 6-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче ОАЭ сыграл вничью с Северной Кореей (1:1).

В составе хозяев единственный гол забил Яхья Али Саид на 66-й минуте, а у Северной Кореи отличился Иль Гван Чон на 86-й минуте.

ОАЭ занимает 3-е место в своей группе с 4 очками в активе , а Северная Корея — на 5-й позиции с 2 баллами.