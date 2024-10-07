ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс Перейра Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307
  • 19:36
    • В Занзибаре выразили готовность сыграть с Россией в ноябре
  • 18:17
    • Иньеста объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Глушаков: Думаю, я бы помог «Химкам»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о своей текущей ситуации в подмосковном коллективе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я действующий игрок "Химок", у меня контракт еще есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится. Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в "Химках" набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики. Трансферное окно закрыто, рассматривать предложения какие‑то мне нет смысла.

    Сыграл в пяти матчах? Большая конкуренция. Решение принимает тренер. Кубковые матчи я какие‑то сыграл в основном составе, выходил в чемпионате. Благодарен, что выпустили на эти игры. Думаю, картины не испортил, но ставку сделали на молодежь, на новых футболистов. Привели новых футболистов, и здесь уже не всё от меня зависит. Я готов играть, был готов играть и сейчас готов, если завтра позвонят.

    Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжелой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто — очки не набираются, сложно. Хотя вот кубковую игру выиграли, я думал, настроение поднимется, но потом в Краснодаре на матч больно было смотреть», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее стало известно о том, что Глушаков был отстранен от основной команды подмосковного клуба.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и СКА проведут еще один низовой матч?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Игра получится засушливой
  • «Сокол» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Ак Барс» прервет серию неудачных домашних матчей с «Сибирью»?
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грикспор — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Попырин — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Цуренко — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры