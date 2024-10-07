Глушаков: Думаю, я бы помог «Химкам»

Полузащитниквысказался о своей текущей ситуации в подмосковном коллективе.

«Я действующий игрок "Химок", у меня контракт еще есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится. Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в "Химках" набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики. Трансферное окно закрыто, рассматривать предложения какие‑то мне нет смысла.

Сыграл в пяти матчах? Большая конкуренция. Решение принимает тренер. Кубковые матчи я какие‑то сыграл в основном составе, выходил в чемпионате. Благодарен, что выпустили на эти игры. Думаю, картины не испортил, но ставку сделали на молодежь, на новых футболистов. Привели новых футболистов, и здесь уже не всё от меня зависит. Я готов играть, был готов играть и сейчас готов, если завтра позвонят.

Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжелой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто — очки не набираются, сложно. Хотя вот кубковую игру выиграли, я думал, настроение поднимется, но потом в Краснодаре на матч больно было смотреть», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

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Ранее стало известно о том, что Глушаков был отстранен от основной команды подмосковного клуба.