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    Рахимов прокомментировал победу над «Ахматом»

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча против «Ахмата» (2:0).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Давайте скажем объективно, что в первом тайме у соперника практически ничего не получалось, мы действовали очень организованно, быстро вступали в единоборства, достаточно хорошо выходили из‑под давления.

    Во втором тайме "Ахмат" попытался добавить, мы допустили несколько поспешных передач вперед, после чего происходили потери. Но затем мы продолжили контролировать встречу, в итоге высокое расположение наших игроков позволило забить второй мяч. Заслуженная победа», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).

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