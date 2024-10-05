Рахимов прокомментировал победу над «Ахматом»

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Давайте скажем объективно, что в первом тайме у соперника практически ничего не получалось, мы действовали очень организованно, быстро вступали в единоборства, достаточно хорошо выходили из‑под давления.

Во втором тайме "Ахмат" попытался добавить, мы допустили несколько поспешных передач вперед, после чего происходили потери. Но затем мы продолжили контролировать встречу, в итоге высокое расположение наших игроков позволило забить второй мяч. Заслуженная победа», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).