«Арсенал» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

обыграл(3:1) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «святых» единственный гол забил нападающий Кэмерон Арчер на 55-й минуте.

У «Арсенала» голы записали на свой счет Кай Хаверц на 58-й минуте, Габриэл Мартинелли на 69-й минуте и Букайо Сака на 88-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Саутгемптон 3:1 Голы: 0:1 Кэмерон Арчер (55'), 1:1 Кай Хаверц (58'), 2:1 Габриэл Мартинелли (68'), 3:1 Букайо Сака (88') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Риккардо Калафьори (Якуб Кивёр, 90'), Томас Парти (Такэхиро Томиясу, 84'), Кай Хаверц, Жоржиньо (Микель Мерино, 61'), Деклан Райс, Букайо Сака, Рахим Стерлинг (Габриэл Мартинелли, 60'), Габриэл Жезус (Леандро Троссард, 60') Саутгемптон: Росс Стюарт (Кэмерон Арчер, 27'), Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Юкинари Сугавара (Чарли Тейлор, 90'), Тейлор Харвуд-Беллис, Ян Беднарек, Матеуш Фернандеш (Пол Онуачу, 74'), Тайлер Диблинг, Джо Арибо, Флинн Даунс, Райан Мэннинг (Адам Армстронг, 74') Предупреждения: Кайл Уолкер-Питерс (23'), Ян Беднарек (34'), Тайлер Диблинг (38')

После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на 19-й позиции (1).