«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: счет матча 3:3, по пенальти 5:3, обзор голов

в серии пенальти обыграли махачкалинское(3:3, по пенальти 5:3) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

В составе самарской команды дублем отметился Ульви Бабаев, забив свои голы на 1-й и 43-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Дмитрий Цыпченко на 11-й минуте.

У махачкалинского «Динамо» дубль оформил Гамид Агаларов, который забил голы на 57-й и 66-й минутах. А на 90+2-й минуте отличился Абакар Гаджиев.

В серии пенальти «Крылья Советов» одолели «Динамо» со счетом 5:3.

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Крылья Советов — Динамо Мх 4:3 Голы: 1:0 Babaev U. (1'), 2:0 Дмитрий Цыпченко (11'), 3:0 Babaev U. (43'), 3:1 Гамид Агаларов (57'), 3:2 Гамид Агаларов (66'), 3:3 Абакар Гаджиев (90+2'), : Иван Сергеев (пенальти) (1'), : Гамид Агаларов (пенальти) (1'), : Бенхамин Гарре (пенальти) (2'), : Иван Олейников (пенальти) (3'), : Зелимхан Юсупов (пенальти) (3'), : Виктор Мендес (пенальти) (4'), : Валентин Пальцев (пенальти) (4'), : Игорь Дмитриев (пенальти) (5') Крылья Советов: Евгений Фролов, Илья Грибакин, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Виктор Мендес, Игорь Дмитриев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Babaev U., Galdames T., Orozco F. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Владимир Ковачевич, Илья Кирш, Темиркан Сундуков, Александр Сандрачук, Викторьен Ангбан, Антон Крачковский, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Kotin N., Hosseinnejad M. Предупреждения: Валентин Пальцев (50'), Абакар Гаджиев (84')

После этого матча «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место в группе с 2 очками. У «Динамо» 8 баллов и третья строчка.