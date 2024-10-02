1-й таймЛилль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Лилль» — «Реал». Онлайн
  • 21:04
    • «Спартак» вырвал победу у «Динамо» в матче Кубка России
  • 20:35
    • Соболев и Педро — в стартовом составе «Зенита» на матч КР с «Акроном»
  • 20:30
    • Смолов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч Кубка России с «Ахматом»
  • 18:30
    • «Химки» по пенальти победили «Ростов» в Кубке России
  • 21:13
    • «Крылья Советов» по пенальти одолели «Динамо» Махачкала в Кубке России
    Все новости спорта

    «Крылья Советов» по пенальти одолели «Динамо» Махачкала в Кубке России

    «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: счет матча 3:3, по пенальти 5:3, обзор голов

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Крылья Советов Динамо-Махачкала
    «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли махачкалинское «Динамо» (3:3, по пенальти 5:3) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

    «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Крылья Советов»

    В составе самарской команды дублем отметился Ульви Бабаев, забив свои голы на 1-й и 43-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Дмитрий Цыпченко на 11-й минуте.

    У махачкалинского «Динамо» дубль оформил Гамид Агаларов, который забил голы на 57-й и 66-й минутах. А на 90+2-й минуте отличился Абакар Гаджиев.

    В серии пенальти «Крылья Советов» одолели «Динамо» со счетом 5:3.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа A
    Крылья Советов — Динамо Мх 4:3
    Голы: 1:0 Babaev U. (1'), 2:0 Дмитрий Цыпченко (11'), 3:0 Babaev U. (43'), 3:1 Гамид Агаларов (57'), 3:2 Гамид Агаларов (66'), 3:3 Абакар Гаджиев (90+2'), : Иван Сергеев (пенальти) (1'), : Гамид Агаларов (пенальти) (1'), : Бенхамин Гарре (пенальти) (2'), : Иван Олейников (пенальти) (3'), : Зелимхан Юсупов (пенальти) (3'), : Виктор Мендес (пенальти) (4'), : Валентин Пальцев (пенальти) (4'), : Игорь Дмитриев (пенальти) (5') Крылья Советов: Евгений Фролов, Илья Грибакин, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Виктор Мендес, Игорь Дмитриев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Babaev U., Galdames T., Orozco F. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Владимир Ковачевич, Илья Кирш, Темиркан Сундуков, Александр Сандрачук, Викторьен Ангбан, Антон Крачковский, Ражаб Магомедов, Сердер Сердеров, Kotin N., Hosseinnejad M. Предупреждения: Валентин Пальцев (50'), Абакар Гаджиев (84')

    После этого матча «Крылья Советов» занимают последнее 4-е место в группе с 2 очками. У «Динамо» 8 баллов и третья строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Лилль» «Реал»?
  • «Лилль» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Матч вряд ли порадует высокой результативностью
  • «РБ Лейпциг» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Глазго Рейнджерс — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры