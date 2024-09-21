Два разных тайма. ЦСКА потерял очки в Казани

В матче девятого тура РПЛ «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 1:1. На гол Рифата Жемалетдинова в первом тайме хозяева ответили точным ударом Егора Тесленко.

ЦСКА — самый проблемный гранд

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин считает, что у ЦСКА имеются проблемы с составом, однако при этом команда достаточно неплохо играет.

«ЦСКА, вероятно, самый проблемный российский гранд прямо сейчас. Летняя трансферная кампания не впечатлила — покупок почти не случилось, зато потери были внушительные. Один только Федор Чалов чего стоит — уехавший за не самые большие по футбольным меркам деньги (3 миллиона евро) в Грецию форвард был важной деталью атакующего механизма, теперь нужно привыкать к жизни без него.

Однако стоит отдать красно-синим должное: несмотря на непростые условия и общий не самый позитивный фон, они двигаются по сезону достаточно бодро. Команда под руководством Марко Николича хоть и неизменно проигрывала грандам, железно забирала свое в матчах с аутсайдерами. А не так давно и негативный тренд с топ-клубами был прерван — армейцы одолели "Краснодар" (2:0) в кубковой встрече. Так что настрой на "Рубин" был боевой — тем более казанцы не в лучшей форме: команда Рашида Рахимова накануне встречи с ЦСКА проиграла всухую три матча подряд.

Из тревог было только поле — газон на "Ак Барс Арене" находится не в лучшем состоянии. "Видим, что поле в Казани не в самом лучшем состоянии, чуть погуляли по нему. Оно чуть-чуть тяжелое... Хочу, чтобы мы справились со всеми этими вопросами и забрали три очка", — заявил перед игрой Марко Николич.

В сравнении с матчем против "Зенита" босс ЦСКА сделал пару изменений, одно из которых стало вынужденным — из-за небольшого повреждения в старте на "Рубин" не вышел Саша Зделар. В остальном и защитная, и атакующая линии сохранились — ни Койта, ни Гуарирапа в основу не попали.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Этот состав хорошо работал против "Зенита" — и в целом по сезону — в игре с "Рубином" ничего не изменилось. Армейцы давили со всех сторон, в позиционных атаках и на стандартных положениях — и вполне ожидаемо отличились еще в первом тайме. Причем забил Рифат Жемалетдинов (с отличного паса Файзуллаева) — для футболиста, чья карьера в ЦСКА началась не очень просто, гол в ворота "Рубина" стал дебютным в составе красно-синих.

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Рифат вообще сиял в первом тайме, и, пожалуй, выдал лучшие 45 минут в этом сезоне. Ближе к перерыву он спродюсировал второй гол гостей: отлично разобрался в штрафной в окружении защитников, пробил во вратаря — Ставер среагировал, но отбил мяч прямо на ногу Мусаеву. Хорошая была бы атака, но арбитр Левников обнаружил офсайд после вмешательства ВАР».

Марко Николич главный тренер ЦСКА Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу. Сегодня футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше

Самонадеянность сыграла с ЦСКА злую шутку

Автор «Советского спорта» Андрей Тупиков сделал акцент на том, что во втором тайме ЦСКА выглядит не столь хорошо, чем в первом, что и сказалось на результате.

«Рубин в начале второго отрезка имел полное право выпустить в воздух Казани нецензурную брань, но то что сотворил Акинфеев, учитывая, что нынешний сезон — 22-й в его карьере, невозможно было объяснить словами. Кабутов навесил со штрафного, Тесленко выпрыгнул и пробил головой с отскоком от газона — Игорь в прыжке кончиками пальцев дотянулся до мяча. А Даку после добивания попал в штангу. Это было спасение тура!

Казанцы включились по-настоящему и это было неудивительно. Подопечные Рахимова уступали в счёте в семи матчах сезона-2024/2025. Им было не впервой нанизывать одну атаку на другую в первые минуты второго тайма. На 54-й минуте всё тот же Тесленко пробил армейского вратаря после навеса Кабутова. Момент-близнец и во второй раз в одну воронку залетело — 1:1. Тут уже и легендарный Акинфеев ничего не мог поделать.

После такой оплеухи армейцы встрепенулись. Создавалось полное ощущение, что у москвичей после первого тайма никаких сомнений в итоговой победе не было. Но Казань так и остаётся чуть заколдованным городом для ЦСКА. Им здесь всегда крайне тяжело. И, неважно, кто на тренерском мостике у "Рубина" Рахимов или Бердыев. Не стоило забывать, что в крови этой команды течёт два чемпионских сезона в 2008 и 2009 годах. А в РПЛ такими достижениями могут похвастаться не очень много клубов.

В конце игры складывалось ощущение, что ничейный счёт устраивает обе команды. Нагнетать никто не хотел, а попытки обострить с обеих сторон были какими-то пресными. Но, если армейцы хотя бы пытались обострять, то хозяева напрочь забыли об атакующей игре. Вероятно, рубиновые были счастливы тому, что им удалось выровнять положение. В итоге, счёт на табло так и не изменился. 1:1 — логичная ничья в вязкой игре. Армейцы остались на 6-м месте, "Рубин" — на 8-м».

Сильный первый тайм и посредственный второй от ЦСКА

Автор «Чемпионат» Анатолий Романов также сделал акцент на том, что подопечные Марко Николича провели разные таймы.

«У ЦСКА, как обычно в этом сезоне, в центре внимания находился Обляков. Хавбек сборной России мог забить быстрый гол, а ещё через несколько минут после его подачи с углового бил Виллиан Роша. Летевший в ворота мяч остановил страховавший голкипера Рожков. Тем не менее после четверти часа игры команда Николича повела. Свой бывший клуб огорчил Жемалетдинов, который набрал приличную форму. У ЦСКА прошла двоечка на левом фланге, Файзуллаев прострелил на атаковавшего вторым темпом Рифата, и тот безупречно пробил в касание.

Первый удар по воротам Акинфеева (из всего лишь двух до перерыва) казанцы нанесли только спустя полтайма. Да и в том эпизоде у Даку была не та позиция, чтобы удивить опытного голкипера. Более того, за 45 минут только один игрок хозяев встретился с мячом в штрафной армейцев. Опять-таки центрфорвард Даку. А вот ЦСКА, контролируя ситуацию на поле, забил ещё раз. Но гол Мусаева, который во многом создал Жемалетдинов, был отменён из-за офсайда в более ранней фазе атаки. Очень обидное судейское решение для Мусаева.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

В перерыве Рашид Рахимов усилил центр поля — заменил Ваду на Зотова. И "Рубин" заметно прибавил. Неужели всё дело в том, что выпал один игрок? Так или иначе казанцы сравняли счёт в дебюте второго тайма. Два раза сработала связка Кабутов — Тесленко. Армейцы проигрывали хозяевам эпизоды на стандартах. В первом случае ЦСКА спас чудесным сейвом Акинфеев, а Даку, добивая в пустые ворота, не сумел как следует подстроиться под мяч и умудрился попасть в штангу. А вот со второй попытки Тесленко пробил Акинфеева. Вообще не оставил голкиперу шансов на сейв. ЦСКА нужно улучшать защиту на стандартах.

При счёте 1:1 обе команды хотели играть на победу, поэтому футбол стал поинтереснее с точки зрения количества голевых моментов. Николич усилил атаку, выпустив новичка Гуарирапу. А вот Даку настолько горел игрой, что в одном из эпизодов сбил в подкате… своего партнёра Ходжу. Но и к голу албанец был максимально близок. Акинфеев опять совершил фантастический сейв, когда капитан хозяев стрелял в дальний нижний угол. У ЦСКА же, что называется, 100-процентный момент упустил Обляков. Не попал из убойной позиции — удивительный промах для игрока его класса.

В концовке была игра "на три результата", хотя соперники стали действовать осторожнее. ЦСКА мог не доводить до такого финала, если бы больше выжал из своего перевеса в первом тайме. "Рубин" же удивительная команда. В восьми из девяти туров казанцы уступали в счёте, но в половине матчей уходили от поражения или даже побеждали. Что мешает так играть с самого начала? Сегодня "Рубин" сильно уступил ЦСКА по ударам — 12:20 (в створ — 4:6), тем не менее забрал ничью, которой Рахимов в глубине души наверняка доволен».

ЦСКА потерял два очка

Автор Bobsoccer Максим Квятковский подчеркнул, что, несмотря на то, что ЦСКА провел два разных тайма, команда Марко Николича должна быть расстроена, поскольку потеряла два балла.

«Сегодня ЦСКА выступал в Казани. Матч завершился вничью, как обе игры с "Рубином" в минувшем сезоне. Как и те ничьи, эта тоже расстроила — армейцы имели все основания рассчитывать на успех.

Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом ЦСКА. Несколько явных моментов, забитый мяч Жемалетдинова после отличной передачи Файзуллаева, еще один не засчитанный гол. А, главное, полный контроль над игрой.

Безусловно, при таком характере игры нужно уходить на перерыв не при счете 0:1, а как минимум 0:2 или 0:3. Не получилось. На второй тайм вышел совсем другой "Рубин". Армейцы будто не были готовы к преображению хозяев, позволив тем создать несколько моментов. В том числе после стандартов. Акинфеев здорово выручал, но что он мог сделать, когда Тесленко позволили в упор пробить головой после подачи углового?

Фрагмент матча ФК «Рубин»

При счете 1:1 забить могли обе команды. Но концовка все же осталась за ЦСКА. На поле очень низкого качества комбинировать было очень сложно, и на последних минутах армейцы упростили игру, пытаясь организовать навал на ворота "Рубина". Увы, результата это не принесло. ЦСКА в Казани исторически играет очень непросто, а сегодняшний гол Жемалетдинова стал первым в гостях у "Рубина" более чем за пять лет. И все же определенно присутствует ощущение, что ЦСКА сегодня потерял два очка».

Рашид Рахимов главный тренер «Рубина» Ребята — молодцы. Поменяли игру, стали играть более надежно, быстрее вступали в единоборства, выигрывали достаточно много мячей, но в некоторых эпизодах в обороне нам все равно не хватало исполнительского мастерства. Считаю, что в такой игре результат 1:1 нормальный. Очко, которое вырвали в борьбе против хорошего соперника, конечно, нам поможет.

ЦСКА снова борется за 3-5 место

Автор «Евро-Футбол.ру» Кирилл Иванцов рассказывая о матче сделал вывод, что ЦСКА снова не сможет побороться за чемпионство, а довольствуется лишь борьбой за третье-пятое место.

«Красно-синие лихо начали матч в Казани. На четвёртой минуте Файзуллаев пробил с левого полуфланга — мяч проследовал выше цели. Вскоре Мусаев поспешил на рикошет от Ашурматова после передачи Облякова и не переиграл Ставера, а добивание Жемалетдинова оказалось заблокировано не бросившим играть Ашурматовым.

"Красно-синие" давили планомерно и вскрыли ворота "рубиновых" на исходе четверти часа игры. Файзуллаев на левом фланге отклеился от Тесленко и прострелил в центр штрафной, где оставшийся неприкрытым Жемалетдинов расстрелял ворота хозяев (0:1). Рифат забил в ворота своего бывшего клуба.

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Правда, Роша вскоре мог подарить гол "Рубину". Потерял мяч Виллиан на своей половине поля в пользу Даку, однако подстраховал "армейцев" Мойзес. После тридцатой минуты Жемалетдинов в чужой штрафной получил пас от Кисляка и пробил, Ставер отразил, но на добавке Мусаев головой дослал мяч в сетку. 0:2?

Главный судья Кирилл Левников послушал видеоассистентов и по громкой связи объявил: После просмотра решение изменено: вне игры. Офсайд был обнаружен по ходу развития атаки на левом фланге у Мойзеса. А ведь второй гол в первом тайме, который был провален 'Рубином', явно не помешал бы 'армейцам' в контексте всей встречи.

В перерыве казанцы сделали кое-какие выводы, и характер игры изменился. Стало получаться у хозяев создавать моменты на стандартах. Кабутов подачей со штрафного нашёл Тесленко, чей удар в левый угол вытащил Акинфеев. Зато когда Кабутов навесил справа с углового, Тесленко послал мяч головой уже мимо чужого вратаря в сетку (1:1).

Фрагмент матча ФК «Рубин»

Ответили гости моментом Облякова, которому не хватило точности на протыкании после заброса от Файзуллаева. В оставшееся основное время была в основном скука. Удар Даку справа в ближний угол чуть взбодрил ситуацию, но парировал его Акинфеев. Из другой штрафной пробил головой Гуарирапа с подачи Мойзеса — чётко в руки Ставера.

Как раз в концовке произошло оживление — это 'Рубин' попытался навалиться. Но безуспешно. ЦСКА не показал себя лидером, умеющим целенаправленно пережимать соперника, поднявшего голову по ходу матча. Четырнадцать очков набирают 'армейцы'. До 'Зенита' — девять баллов. Опять ЦСКА занимается борьбой за третьи-пятые места».

Рифат Жемалетдинов полузащитник ЦСКА Конечно, недовольны ничьей, играли на победу. Обидно пропустить такой гол со стандарта. Я не согласен, что мы не создали ни одного момента, были и подходы, и удары. Немного не повезло. «Рубин» прибавил, видимо, в перерыве что‑то им тренер сказал.

Главные факты матча

Автор «Спорт день за днем» Александр Греков отметил три важных факта, которые сложились по итогам этого поединка.

«1. Счет в матче открыл полузащитник армейцев Рифат Жемалетдинов. Это дебютный гол 28-летнего футболиста в восьмом матче в составе столичного клуба. Жемалетдинов перешел в ЦСКА на правах свободного агента этим летом после истечения контракта с 'Локомотивом'.

2. 'Рубин' прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах. Казанский клуб ранее проиграл 'Зениту' в Кубке России, а также уступил 'Крыльям Советов' и 'Спартаку' в РПЛ. Свою последнюю победу команда под руководством главного тренера Рашида Рахимова одержала 27 августа в матче с 'Факелом' в Кубке страны.

3. ЦСКА продлил безвыигрышную серию в гостевых матчах с 'Рубином' до четырех игр. Армейцы не побеждают в Казани с августа 2019 года (1:0). После этого 'Рубин' трижды встречался с ЦСКА на своем поле и одержал две победы и один раз сыграл вничью».

Лучший игрок матча — Егор Тесленко

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой вновь выбрал лучшего футболиста поединка. На этот раз выбор пал на автора гола в ворота ЦСКА Егора Тесленко.

«Центральный защитник 'Рубина' стал одним из героев матча. Он был лучшим игроком в составе казанцев по количеству выигранных единоборств (8) и преуспел в нескольких оборонительных показателях. Но мы выделили Тесленко, в первую очередь, за его атакующее достижение. В начале второго тайма Егор был неудержим в чужой штрафной площади при розыгрышах стандартных положений, и после одного из угловых 23-летний защитник поразил ворота Акинфеева».