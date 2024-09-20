«Ротор» — «Черноморец»: счет матча 1:2, обзор голов

Мераби Уридия Фото: fcchernomorets.ru
На 38-й минуте центральный защитник гостей Виталий Стежко открыл счет в матче.
На исходе первого тайма Андрей Семенов забил ответный мяч.
Победу «Черноморцу» принес точный удар нападающего Мераби Уридия на 82-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
Ротор — Черноморец 1:2
Голы: 0:1 Виталий Стежко (38'), 1:1 Андрей Семёнов (45+3'), 1:2 Мераби Уридия (82') Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Kasimov T., Morozov V., Prishchepa D., Tyurin V. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Никита Никифоров, Мераби Уридия, Kumburovic N. Предупреждения: Вячеслав Кротов (57'), Никита Плотников (59')
После этого успеха «Черноморец» поднялся на 4-е место и имеет 17 очков, а «Ротор» с 14 очками пока на 10-й позиции.