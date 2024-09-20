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    «Ротор» уступил «Черноморцу» в матче Первой лиги

    «Ротор» — «Черноморец»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 11-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу волгоградский «Ротор» проиграл новороссийскому «Черноморцу» со счетом 1:2.

    Мераби Уридия
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    Мераби Уридия

    На 38-й минуте центральный защитник гостей Виталий Стежко открыл счет в матче.

    На исходе первого тайма Андрей Семенов забил ответный мяч.

    Победу «Черноморцу» принес точный удар нападающего Мераби Уридия на 82-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Черноморец 1:2
    Голы: 0:1 Виталий Стежко (38'), 1:1 Андрей Семёнов (45+3'), 1:2 Мераби Уридия (82') Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Kasimov T., Morozov V., Prishchepa D., Tyurin V. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Валерий Кичин, Даниил Гурченко, Никита Никифоров, Мераби Уридия, Kumburovic N. Предупреждения: Вячеслав Кротов (57'), Никита Плотников (59')

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    После этого успеха «Черноморец» поднялся на 4-е место и имеет 17 очков, а «Ротор» с 14 очками пока на 10-й позиции.

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