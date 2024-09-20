Примера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» отправится в гости к «Вильярреалу», «Валенсия» сыграет с «Жироной»

«Алавес» — «Севилья»
20 сентября, пятница, 22:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»
21 сентября, суббота, 15:00 мск
«Осасуна» — «Лас-Пальмас»
21 сентября, суббота, 17:15 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Валенсия» — «Жирона»
21 сентября, суббота, 19:30 мск
«Реал» — «Эспаньол»
21 сентября, суббота, 22:00 мск
«Хетафе» — «Леганес»
22 сентября, воскресенье, 15:00 мск
«Атлетик» — «Сельта»
22 сентября, воскресенье, 17:15 мск
«Вильярреал» — «Барселона»
22 сентября, воскресенье, 19:30 мск
«Райо Вальекано» — «Атлетико»
22 сентября, воскресенье, 22:00 мск