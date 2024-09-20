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    Примера. «Реал» примет «Эспаньол», «Барселона» отправится в гости к «Вильярреалу», «Валенсия» сыграет с «Жироной»

    Обзор матчей 6-го тура испанской Примеры

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    Матчи 6-го тура испанской Примеры состоятся с 20 по 23 августа.

    «Алавес» — «Севилья»

    20 сентября, пятница, 22:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

    21 сентября, суббота, 15:00 мск

    «Осасуна» — «Лас-Пальмас»

    21 сентября, суббота, 17:15 мск

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Валенсия» — «Жирона»

    21 сентября, суббота, 19:30 мск

    «Реал» — «Эспаньол»

    21 сентября, суббота, 22:00 мск

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    «Хетафе» — «Леганес»

    22 сентября, воскресенье, 15:00 мск

    «Атлетик» — «Сельта»

    22 сентября, воскресенье, 17:15 мск

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