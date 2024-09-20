Анчелотти: Болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол

Главный тренерхочет сделать болельщиков «сливочных» счастливыми.

«Я доволен тем, как мы радуем наших болельщиков. Можно играть и лучше, но болельщики "Реала" привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач.

Мы стараемся, исходя из своих возможностей, сделать их счастливыми», — сказал Анчелотти Marca.

После 5-и туров в испанской Примере «Реал» занимает 3-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

В следующем матче «сливочные» сыграют против «Эспаньола» завтра, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.