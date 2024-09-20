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    Анчелотти: Болельщики «Реала» привыкли видеть рок-н-ролльный футбол

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет сделать болельщиков «сливочных» счастливыми.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я доволен тем, как мы радуем наших болельщиков. Можно играть и лучше, но болельщики "Реала" привыкли видеть рок-н-ролльный футбол, а не с множеством передач.

    Мы стараемся, исходя из своих возможностей, сделать их счастливыми», — сказал Анчелотти Marca.

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    В следующем матче «сливочные» сыграют против «Эспаньола» завтра, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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