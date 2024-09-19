Семак отреагировал на кричалки болельщиков в адрес Соболева

Наставник «Зенита»отметил, что пока в клубе не хотят встречаться с болельщиками и обсуждать форварда сине-бело-голубых

«На сегодняшний день нет никаких идей по организации встречи с фанатами. Многих игроков болельщики той или иной команды не любят. Это их отношение к тому или иному футболисту. Что касается Александра, он — часть нашей команды. И как уже говорил неоднократно в прессе, мы живем по принципу: "один за всех и все за одного".

Будем делать все для того, чтобы команда добивалась результата, для того, чтобы команда играла лучше, забивала больше. И естественно я уверен в том, что Саша нам поможет в наших играх и в тех целях и задачах, которые стоят перед клубом, — сказал Семак "СЭ".

Календарь и таблица РПЛ

После восьми туров "Зенит" лидирует в таблице, набрав 20 очков.