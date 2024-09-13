Уткин: Ставлю цель, чтобы «Ахмат» по итогам сезона минимум оказался в первой восьмерке

Полузащитникпрокомментировал свое возвращение в «Ахмат».

Напомним, что хавбек пополнил стан грозненцев на правах аренды из «Ростова».

«Самые положительные, ностальгические впечатления. На первом этапе очень много позитивных эмоций, поэтому мне сейчас даже нужно чуть-чуть остыть после них и двигаться к ближайшей игре.

Успел чуть прогуляться. Город поменялся в плане построек: увидел, что в городе строится новый аэропорт. За два года Грозный успел ещё больше похорошеть, картинка поменялась.

Интерес от "Ахмата" был с самого начала трансферного окна. Но у меня были мысли попробовать свои силы в Европе, и я дал ответ клубу, что, если с этим не сложится, с удовольствием готов вернуться в Грозный. После того, как переход в зарубежную команду не сложился, "Ахмат" со мной был на связи, и мое возвращение практически быстро состоялось.

Я готов на сто процентов. Начал сезон в "Ростове", поэтому моя физическая форма в порядке. Думаю, с возможным моим дебютом проблем не будет.

Моя самая главная цель — помочь команде добиваться побед, чтобы она поднялась как можно выше в турнирной таблице. Для себя я ставлю цель, чтобы "Ахмат" по итогам сезона оказался как минимум в первой восьмерке.», — цитирует Уткина клубная пресс-служба.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Ахмат» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ.