Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра»набрал миллиард подписчиков в социальных сетях.

Роналду стал первым в мире, кому удалось достичь отметки в миллион подписчиков в соцсетях.

«Мы вошли в историю — миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число, это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. Я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе.

Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку, за то, что являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, мы будем бороться, побеждать и творить историю вместе», — написал 39-летний футболист в своих соцсетях.

Роналду учитывал свои аккаунты сразу на шести платформах: Instagram (639 061 429 подписчиков), Facebook170 509 113), X (113 026 345), YouTube (60 500 284) и китайские соцсети KuaiShou (9 372 710) и Weibo (7 530 121).